Motivul pentru care nu poate fi dat afara functionarul din Ministerul Sanatatii care a intarziat 3 luni plata medicilor din centrele de vaccinare: "Suntem in vid legislativ"

Comisiile de disciplina nu isi mai pot desfasura activitatea

Nu se pot demite functionarii publici

Motivele pentru care un functionar poate fi dat afara

Primarii nu pot concedia angajatii care nu-si fac treaba

Functionarul de la Ministerul Sanatatii

Pornind de la explicatiile ministrului Sanatatii , am cautat sa aflam care este modalitatea legala prin care unui functionar public, care a adus prejudicii institutiei unde lucreaza, sa i se poata desface contractul de munca.Conform reprezentantilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, din octombrie 2020 ne aflam intr-un vid legislativ. Astfel ca orice demers pentru sanctionarea unui functionar public cu pedeapsa cea mai aspra (desfacerea contractului de munca) nu poate fi pusa in practica."Supunem atentiei ca la acest moment comisiile de disciplina nu isi mai pot desfasura activitatea, avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 737/08.10.2020 in data de 07.12.2020, cu privire la declararea ca neconstitutionale a dispozitiilor art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile H.G. nr. 1344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare incetandu-si efectele juridice raportat la art. 147 alin. (1) teza I din Constitutia Romaniei, republicata, urmand ca sesizarile cu privire la eventuale abateri disciplinare savarsite de functionari publici, sa fie transmite comisiei de disciplina la momentul la care aceasta se va constitui in temeiul unui act normativ reglementat la nivel de lege", se arata intr-un raspuns remis Ziare.com de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Curtea Constitutionala a Romaniei a decis in octombrie 2020 ca modul in care se constituiau comisiile de disciplina era neconstitutional.Juristii consultati de Ziare.com au explicat ca pana la decizia CCR Singura sanctiune care putea fi data in mod direct era un avertisment scris, dar acesta nu produce efecte serioase cu privire la cariera celui sanctionat in acest mod. Avertismentul scris apare in dosarul angajatului, dar se prescrie dupa o perioada de cateva luni, daca acesta nu a mai comis si alte fapte similare in acest interval de timp.Sanctiunea destituirii din functia publica era o decizie exclusiva a comisiei de disciplina, din care faceau parte de regula angajati ai institutiei respective (juristi, reprezentanti ai departamentului Resurse Umane) si, daca era cazul, un reprezentant al sindicatului. Functionarul avea dreptul sa se prezinte in fata comisiei insotit de un aparator (avocat) si i se oferea dreptul la aparare. Comisia de discplina putea sa dea o scanctiune care se referea la diminuarea dreptului salarial pe o perioada determinata (3 luni, 6 luni sau un an) cu un anumit procent sau propunea masura cea mai grava, destituirea din functie. Conducatorul institutiei putea sa accepte sau sa refuze masura dispusa de comisia de disciplina."Sanctiunea destituirii din functia publica se poate aplica pentru urmatoarele abateri disciplinare: absenta nemotivata de la serviciu, interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal, nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter", se arata in comunicatul ANFP, remis Ziare.com.Urmeaza: "manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care functionarul public isi desfasoara activitatea, desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic, refuzul nemotivat de a indeplini atributiile de serviciu, refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii si expertizelor medicale ca urmare a recomandarilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale", conform comunicatului.Pe lista mai sunt incluse urmatoarele: "incalcarea prevederilor referitoare la indatoriri si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici, altele decat cele referitoare la conflicte de interese si incompatibilitati, incalcarea prevederilor referitoare la incompatibilitati daca functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestora intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate sau alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei publice si functionarilor publici sau aplicabile acestora", se mai arata in comunicat. Liviu Malureanu, presedintele ANFP , a precizat pentru Ziare.com ca exista un proiect de lege precum si amendamente la proiectele existente in incercarea de a reglementa cat mai repedeastfel incat sa nu mai aiba un caracter neconstitutional."Noi am trimis propunerile catre Ministerul Dezvoltarii, de care apartinem, mai departe Ministerul trimite catre alte ministere care sunt afectate si mai apoi catre Camera, acesta este circuitul", a declarat Liviu Malureanu.Intrebat daca stie ca multi primari din tara se afla in imposibilitatea de a concedia angajatii care nu-si fac treaba, Malureanu a precizat ca este la curent cu aceasta situatie, fiind interpelat des din cauza aceste probleme."Primesc foarte multe solicitari pe aceasta tema si de aceea, la randul meu, am discutat si cu factori politici si le-am explicat ca trebuie urgentata aceasta procedura de a repune in temei legal comisiile de disciplina prin lege, pentru ca asta a cerut Curtea Constitutionala. Stiu ca a fost un termen de la decizia CCR sa se poata lua masuri, stiu ca a trecut acel termen, iar acum suntem in vid legislativ", a declarat Malureanu.Revenind la cazul functionarului din Ministerul Sanatatii indicat de Vlad Voiculescu drept vinovat pentru ca medicii din centrele de vaccinare nu si-au primit salariile, aceasta se pare ca este Amalia Serban, directorul Directiei Generale de Asistenta Medicala si Sanatate Publica din Ministerul Sanatatii, potrvit unor surse care au confirmat informatia pentru Ziare.com.Intrebat ce trebuia sa faca functionarul, Voiculescu a raspuns: "Sa completeze o hartie, sa o semneze si sa o trimita mai departe". Amalia Serban a primit un avertisment, potrivit surselor citate, singura sanctiune pe care o poate da la acest moment inclusiv un ministru.