Patru functionari publici, trimisi in judecata pentru fapte de coruptie. Au pretins bani pentru eliberarea unor carti de identitate

Potrivit Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Ialomita, institutie care a instrumentat acest dosar, sase persoane, intre care patru functionari publici din administrata locala a municipiului Fetesti, au fost trimise in judecata, pentru mai multe infractiuni in legatura cu eliberarea unor carti de identitate, fapte care au avut loc in anul 2019. Printre inculpati se numara un referent in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Fetesti, acuzat de 15 acte de luare de mita, complicitate la dare de mita, complicitate la luare de mita, instigare la luare de mita si acces ilegal la un sistem informatic, un inspector in cadrul aceleiasi institutii inculpat pentru luare de mita in forma continuata, respectiv sase acte materiale, un alt inspector de la Evidenta Persoanelot Fetesti, acuzat de trei acte materiale de luare de mita si un inspector in cadrul Biroul Registru Agricol din cadrul Primariei Municipiului Fetesti, trimis in judecata pentru luare de mita - 4 acte materiale, complicitate la luare de mita - 4 acte materiale, trafic de influenta -3 acte materiale, fals intelectual - 2 acte materiale, complicitate la uz de fals si uz de fals. Alaturi de cei patru functionari publici au fost trimisi in judecata , in acelasi dosar alte doua persoane, una sub acuzatia de de trafic de influenta si complicitate la luare de mita, iar cealalta pentru dare de mita."Din probatoriul administrat in cauza s-a retinut ca, in perioada iunie - octombrie 2019, cei patru functionari publici au pretins, primit sau au acceptat promisiunea primirii unor sume de bani in lei si valuta ori alte foloase, in mod direct, sau prin intermediari, din partea unor persoane fizice interesate de obtinerea cartilor de identitate, a caror valabilitate a expirat, ori ca urmare a schimbarii domiciliului, stabilirea resedintei, pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate", au retinut anchetatorii intr-un comunicat dat publicitatii luni.