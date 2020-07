Cum au ajuns o functionara de la Taxe si Impozite si un politist de la Politia Capitalei complici intr-o afacere de inselatorie cu imobile parasite aflate in proprietatea statului

Functionara, rol cheie

DNA: Spaga la politist

Totul incepe in anul 2018, cand Fanel Stan, condamat la 2 ani de inchisoare cu executare in 2012 pentru trafic de influenta, impreuna cu alti doi apropiati ai sai au pus la cale o schema de imbogatire prin ceea ce procurorii DNA au numit "presupuse tranzactii imobiliare".Schema nu ar fi post posibila fara cineva din interiorul administratiei, si astfel ca, in scurt timp la acest grup infractional a aderat si Mihaela Maria Ianculescu, functionar in cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale (DITL) Sector 1.Astfel, grupul condus de Fanel Stan opera prin identificarea imobile nelocuite, nerevendicate ori care se aflau in proprietatea privata a statului, a primariei municipiului Bucuresti sau a primariilor de sector, iar pentru dobandirea nelegala a acestora, procurorii sustin ca acestia ar fi intocmit documente false, respectiv contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, procese-verbale de predare-primire locuinta, fise de calcul, chitante de plata, ordine de prefect, titluri de proprietate, in numele AFI si al Institutiei Prefectului.Pasul urmator viza identificarea cumparatorilor dornici sa riste sume relativ mici pentru obtinerea unui astfel de imobil. Astfel, procurorii sustin ca Fanel Stan ar fi cerut sume intre 1.500 si 28.000 de euro, convingandu-i totodata ca poate interveni pe langa functionari publici din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 1 si alti functionari cu atributii legate de aprobarea si eliberarea de documente privitoare la imobile administrate de institutiile mentionate si ca ii poate determina sa intocmeasca actele necesare dobandirii dreptului de proprietate asupra acelor imobile.Altfel spus, Mihaela Ianculescu juca un rol cheie in schema afacerii desfasurate de catre Stan.Mai mult insa, procurorii DNA sustin ca aceasta din urma ar fi oferit chiar ea membrilor grupului infractional parte din informatiile referitoare la diverse imobile si persoane si ar fi eliberat certificate de atestare fiscala, desi cunostea ca cererile nu erau formulate de persoanele pe numele carora se elibereaza aceste documente si ar fi inscris pe rol mai multe imobile in baza unor documente despre care avea cunostinta ca prezentau nereguli si fara a efectua verificari cu privire la acestea.In cursul anului 2019, pentru a scapa de un dosar penal in care era vizat, Fanel Stan a ajuns, printr-un intermediar, la agentul de politie Florin Spataru, din cadrul Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti, Sectia 12 de Politie, caruia i-a promis 200 de euro pentru ca cercetarile dintr-un dosar penal in care Stan era vizat sa nu ajunga pana la acesta. Potrivit procurorilor DNA agentul de politie ar fi primit in final suma de 700 lei si mai multe bunuri.Luna trecuta, toate cele cinci persoane au fost trimise in judecata de catre procurorii DNA, Fanel Stan fiind singurul judecat sub control judiciar restul fiind in libertate. Maria Ianculescu este acuzata de constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu comis in forma continuata, divulgare de informatii secrete de serviciu sau nepublice comisa in forma continuata, accesul ilegal la un sistem informatic.Agentul de politie Florin Spataru este si el acuzat de luare de mita, fals intelectual si divulgare de informatii secrete de serviciu sau nepublice.Administratia Fondului Imobiliar si alte patru persoane s-au constituit parte civila in acest proces.