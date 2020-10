Functionarii din subordinea Ministerului Muncii intra in greva japoneza nemultumiti de "denigrarea venita chiar de la actualul ministru"

"Pe fondul lipsei dialogului intre organizatia noastra, Federatia Sindicatelor din Ministerul Muncii si ministrul Muncii, doamna Victoria- Violeta Alexandru , in urma consultarii membrilor nostri, luni 19 octombrie, vom recurge la forma de protest de tip - greva japoneza - pentru a semnala situatia deosebita in care ne aflam, situatie provocata de denigrarea continua a angajatilor institutiilor din M.M.P.S., denigrare venita chiar de la actualul ministru. Altfel, doamna ministru Victoria-Violeta Alexandru ar trebui sa inteleaga ca nu lipsa de implicare a functionarilor din institutiile M.M.P.S. a dus la problemele generate in sistem, ci o serie de lipsuri de natura logistica si organizatorica inregistrate la toate nivelurile, generate de ne punerea in aplicare a unor prevederi legale aflate deja in vigoare, sau de neadaptarea unor masuri legislative noi la situatia prezenta, care sa faciliteze desfasurarea cat mai eficienta a activitatii acestor institutii, se arata intr-un comunicat al organizatiei sindicale remis AGERPRES.Alte revendicari vizeaza deblocarea posturilor vacante, asigurarea echipamentelor de lucru si plata orelor suplimentare."Dialog permanent cu ministrul Muncii. Incetarea atitudinii denigratoare a actualului ministru doamna Victoria-Violeta Alexandru, prin comunicarea agresiva si lipsita de respect la adresa angajatilor din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (case de pensii, agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca, inspectorate teritoriale de munca, agentii judetene pentru plati si inspectie sociala). Deblocarea ocuparii posturilor vacante - Avem un deficit major de personal, necorelat cu volumul si complexitatea muncii ce duce la suprasolicitarea angajatilor prin incarcarea cu atributii mult peste limita normala. Asigurarea echipamentelor de lucru - Institutiile se confrunta cu probleme de natura hardware&software, concret, lipsesc echipamentele performante pentru buna desfasurare a activitatilor. Aplicatiile informatice sunt foarte greu actualizate, unele chiar neadaptate prin lipsa corelarii acestora cu noile reglementari legislative. Plata orelor suplimentare - datorita deficitului de personal suntem in situatia in care acestea nu pot fi compensate cu timp liber corespunzator si nu mai poate fi respectata prevederea cu privire la acordarea repausului saptamanal de 48 de ore. Ne aflam in imposibilitatea de a ne efectua concediile de odihna", se precizeaza in comunicat.Totodata, sindicalistii arata ca tergiversarea aplicarii Legii nr.127/2019 a dus la nerespectarea art. 157 prin care se prevedea, ca inca din anul 2019, CNPP sa suplimenteze personalul caselor de pensii si sa asigure fondurile necesare dotarii cu mobilier, logistic, consumabile, tehnica de calcul, medii de stocare si comunicatii in vederea recalcularii dosarelor de pensii (aproximativ 5 milioane de dosare).In context, acestia solicita si inlocuirea parcului auto existent si depasit din punct de vedere tehnic pentru inspectoratele teritoriale de munca."Speram ca prin aceasta forma de manifestare, ministrul Muncii sa se implice activ in rezolvarea revendicarilor si nu in defaimarea si criticarea angajatilor, actiuni ce nu conduc decat la decredibilizarea institutiilor statului. Un ministru trebuie sa fie implicat in dialog permanent cu partenerii sociali si dedicat in activitati de dezvoltare a ministerului, nu in activitati de manipulare si dezinformare sperand prin acestea in cresterea propriei imagini publice", subliniaza Federatia citata.