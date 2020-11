600.000 de doze de vaccin antigripal au fost trimise deja catre medicii de familie. Restul pana la aproape trei milioane vor ajunge pana la inceputul lunii decembrie

In ceea ce priveste vaccinul pentru virusul SARS-CoV-2, ministrul sustine ca in opinia sa acesta nu trebuie sa fie obligatoriu, dar afirma ca vaccinarea este preferabila unei treceri prin boala."Chiar astazi s-au mai dat 500.000 de doze, plus 100.000 de doze suplimentare catre DSP-uri sa le indrume catre medicii de familie, iar spre sfarsitul saptamanii, inceputul saptamanii viitoare va mai fi inca o transa de 500.000 de doze, ramanand ca spre sfarsitul lui noiembrie si inceputul lui decembrie sa vina restul de doze pana la 2.970.000 de doze care le-am achizitionat pentru desfasurarea vaccinarii prin medicii de familie si in spitale", a declarat Nelu Tataru, luni seara, la Realitatea Plus.In ceea ce priveste vaccinul anti-COVID, Nelu Tataru a sustinut ca recomanda vaccinarea, insa a afirmat, raspunzand unei intrebari, ca in opinia sa vaccinarea nu ar trebui sa fie obligatorie."Recomandarea mea este sa ne vaccinam tocmai pentru siguranta pe care ne-o da un vaccin si nu o trecere prin boala", a afirmat ministrul.Citeste si: