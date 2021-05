Cand si in ce conditii ar putea ajunge COVID-19 o simpla gripa sezoniera

Mortalitate redusa, dar nu exclusa

Radu Tincu, medic ATI la Spitalul Floreasca, din Bucuresti , sustine ca este un scenariu "foarte fezabil", ca boala COVID-19 poate sa devina o gripa sezoniera, dar ca acest lucru depinde de imunitatea obtinuta fie prin vaccinare, fie prin imbolnavire. Avem doua variante ca sa devina o gripa sezoniera. Fie sa facem suficient de multi boala, incat sa devenim imuni, fie prin vaccinare. Cand vom avea o imunitate colectiva de peste 65-70%, virusul nu se va mai transmite pandemic, ci epidemic in prima faza. Adica vor fi zone pe glob unde nu va fi atinsa aceasta imunizare colectiva, unde o sa fie epidemide.Ulterior, dupa ce vor mai trece un sezon sau doua si persoanele respective vor continua sa fie imunizate fie prin boala, fie prin vaccinare, cazurile o sa devina o aparitie sporadica.Daca mergem in ritmul acesta de vaccinare la nivel global, probabil ca anul viitor o sa fie doar zone din acestea sporadice de aparitie a virusului", explica Radu Tincu.Scenariul pare ideal, insa acest lucru nu inseamna ca nu vor mai exista decese cauzate de COVID-19. Totusi, rata o sa fie redusa pe masura ce presiunea asupra sistemului medical o sa dispara."O sa mai moara oameni de COVID-19, asa cum mor si de gripa. In fiecare an avem persoane care fac forme severe de gripa. In scenariul acesta sigur ca impactul pe sistemul sanitar va fi unul foarte mic, iar mortalitatea va fi mult redusa. Totusi, cei care nu se vor vaccina si care sunt in grupe vulnerabile risca sa dezvolte in continuare forme severe de COVID-19", adauga Radu Tincu.Medicul Marius Geanta, co-fondatorul Centrului pentru Inovatie in Medicina, sustine, de asemenea, ca este "un scenariu de luat in seama". Totusi, si el puncteaza importanta obtinerii imunitatii, fie prin boala, fie prin vaccin."Avem doua tipuri de imunitate care se opun in acest moment virusului. Cred insa ca mai este nevoie de timp ca sa avem niste raspunsuri mai clare pentru a intelege in ce masura virusul se poate adapta. Daca virusul este tinut sub control, s-ar putea sa fim mai degraba intr-un scenariu similar cu al altor boli infectioase care tin mai degraba de teritorii, cum e Ebola in Africa", explica Marius Geanta.Medicul nu se grabeste sa faca o estimare in privinta perioadei in care acest lucru va deveni realitate, argumentand ca mai este necesara o perioada de timp pentru a sti exact cum o sa fie controlata transmiterea COVID-19 prin campania de vaccinare.