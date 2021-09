Cum să ne ferim de virozele respiratorii, după întoarcerea copiilor în școli și grădinițe

Măsuri de protecție pentru copii și părinți

Ce se întâmplă cu sezonul gripal

Cele două scenarii ale virusului gripal

Cele care vor pune probleme sunt rotavirusurile, iar măsurile de prevenție care pot avea efect sunt masca de protecție, spălatul pe mâini și folosirea dezinfectantului."Dacă încep toate activitățile deja va începe să circule tot ce înseamnă panoplia de virusuri de sezon. Plus sezonul maxim la COVID . Cele mai frecvente boli respiratorii ușoare sunt la copii pentru că se intersectează în clasă, unul cu imunitatea celuilalt. Și virusurile circulă foarte repede în colectivități. Circulația virusurilor de sezon este aceeași și la adulți. Diferența este că aceștia au ceva echipament imunitar tocmai pentru că fac în copilărie infecțiile foarte des și atunci răcesc mai rar. Dar se știe că de îndată ce începe școală toată lumea se pregătește și în ambulatoriu și în spital pentru că există o recrudescență deosebită", a explicat pentru Ziare.com medicul de familie Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București Ilfov (AMFB).Conform acesteia, luând în calcul faptul că majoritatea virusurilor de sezon se transmit prin aer, prin picături, de la tuse și prin strănut, cel mai bun mijloc de a ne feri îl reprezintă purtarea măștii de protecție."În cazul copiilor, lucrul acesta este mai greu pentru că copiii nu poartă măști sub o anumită vârstă. Însă, o bună aerisire, o bună spălare pe mâini ne ajută să mai reducem un pic incidența. Dacă fiecare dintre părinți ar fi mai conștienți că un copil care are niște mici simptome trebuie ținut acasă și nu dus în colectivitate atunci rinovirusurile ar fi mai puțin răspândite", a completat medicul Sandra Alexiu.O altă măsură de protecție o reprezintă vaccinarea antigripală, 2 milioane de doze de vaccin gripal fiind achiziționate de Ministerul Sănătății în sezonul 2021/2022. O cantitate rezonabilă, arată medicul citat."Anul trecut nu am avut deloc circulație a virusului gripal sau aproape deloc, ceea ce ne pune în următoarea situație. Fie vom avea o circulație scăzută a virusului gripal din aceleași motive, respectiv purtarea măștii, distanța socială și folosirea dezinfectantului. Pe de altă parte, compoziția vaccinului care știm că se face din tulpinile cele mai circulante din sezonul precedent este cumva în orb. Deci, noi vom folosi probabil aceeași compoziție pe care am avut-o în sezonul precedent. Însă, virusul gripal este extrem de labil și poate suferi mutații", completează șefa AMFB.Așadar, afirmă medicul, din punct de vedere virologic, ne putem aștepta la o mutație importantă."Dacă vom avea peste COVID și un virus gripal mutant căruia vaccinul s-ar putea să nu îi facă față nu va fi bine deloc. Dar rămânem optimiști", a punctat Alexiu, adăugând că anul trecut medicii de familie au rămas cu doze de vaccin expirate, pe motiv că repartiția acestora nu a fost una corespunzătoare."Cele trei tranșe intră în România în cursul lunii septembrie, contează mult cât de repede vor ajunge în cabinete. Am primit asigurări că le vom primi cu celeritate în cabinetele noastre. Dacă nu vin la noi la timp oamenii se vor zbate să le găsească", a conchis medicul de familie.