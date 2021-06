Efectul parsiv al renuntarii la masca. A explodat numarul de viroze

Simptomele sunt mai putine cand sunt restrictii

De asemenea, in perioada 17 - 23 mai au fost raportate 50 de cazuri de gripa clinica , respectiv cazuri cu simptomatologie specifica: febra, tuse si dureri musculare."Virusul gripal nu si-a facut simtita prezenta aproape deloc, din cauza masurilor de distantare. Am intrat in colectivitate, au inceput iar sa circule virusurile respiratorii . Masca era o bariera in virusurile cu transmitere respiratorie. Este o foarte buna invatatura pentru toti", a explicat pentru Ziare.com medicul de familie Sandra Alexiu, sefa Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti -Ilfov (AMFB).Potrivit acesteia, deschiderea tuturor colectivitatilor a dus la revenirea virusurilor respiratorii."In ceea ce priveste masca, e foarte clar ca ea ne fereste de infectiile care se transmit prin aer. In momentul in care masca dispare si circulatia este intensa, evident ca racim toti", a tinut sa puncteze medicul de familie.In mod surprinzator, masca nu ne-a facut mai sensibili "Ceea ce se intampla acum e ca ne intoarcem la circulatia normala a virusurilor, iar in perioadele reci si umede virusurile respiratorii circula. Nu a fost foarte cald, a fost umezeala, ploaie, frig. Si azi am consultat o gramada de pacienti, cu febra, cu dureri musculare", a completat sefa AMFB.In privinta celor 50 de cazuri de gripa clinica, neconfirmata, mentionate in cea mai recenta raportare a Institutului National de Sanatate Publica (INSP), medicul de familie Gindrovel Dumitra, vicepresedintele Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF), spune ca orice persoana care are febra, tuse, stare generala alterata, e suspecta de gripa."E o crestere a numarului de viroze. Explicatia e puterea mastii si colectivitatea. Aceste simptome respiratorii au scazut in momentul in care a existat starea de urgenta si s-au mentinut la valori ridicate in momentul in care a inceput scoala", a explicat Gindrovel Dumitra.