Primul caz de gripa sezoniera este o tanara de 19 ani din Oradea. Rezultatul a fost confirmat de laborator

S-a prezentat impreuna cu restul familiei la medicul de familie, in data de 20 octombrie, cu febra, cefalee, tuse, rinoree, fatigabilitate (oboseala), stare anxioasa, conform unui comunicat de presa citat de Agerpres.S-a stabilit diagnosticul de infectie acuta a cailor respiratorii superioare si s-a prescris tratament simptomatic, antialergic si vitamine.Au fost recoltate probe biologice in vederea testarii virusologice a gripei in data de 20 octombrie si au fost transmise la laboratorul Centrului Regional de Sanatate Publica Cluj."Rezultatul a fost primit la DSP Bihor in data de 29 octombrie si confirma infectia cu virus gripal AH1N1. Testarea efectuata pentru virusul SARS-CoV-2 este negativa.Tanara si contactii acesteia au fost izolati la domiciliu, starea clinica actuala a pacientei fiind ameliorata", se mai precizeaza in comunicat.Potrivit INSP, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute, gripa clinica, infectii acute de cai respiratorii superioare (IIACRS) si pneumonii, inregistrate la nivel national saptamana trecuta a fost de 51.730, cu 8,6% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara.Gripa este una dintre cele 25 de boli din lista celor pentru care se impune izolarea la domiciliu.