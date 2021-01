Cum am scapat de gripa comuna in timpul pandemiei de COVID-19. Explicatia prabusirii numarului de cazuri in sezonul 2020-2021

Doua milioane de doze de vaccin antigripal, administrate

Pacienti: E important sa continuam vaccinarea antigripala

"In aceasta perioada a anului raportam, de obicei, 20-30 de cazuri de infectii respiratorii pe saptamana. Acum raportez 2-3 pe saptamana. Diferenta este foarte mare", spune medicul de familie Gindrovel Dumitra.Scoala care se desfasoara online reprezinta unul dintre motivele pentru care numarul de infectii respiratori si de cazuri de gripa clinica au scazut dramatic."Din momentul in care s-a oprit invatamantul traditional, s-a stopat si interactiunea dintre elevi, lucru care ducea la propagarea unor infectii, ceea ce nu se mai intampla in prezent. La fel, acelasi parcurs il are si gripa. Copiii sunt vehiculul cel mai important vis a vis de virusurile de natura respiratorie. Apoi, exista celelalte mijloace de protectie. Masca a pus jos inclusiv epidemia de gripa", a completat medicul de familie, coordonatorul Grupului de vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina de Familie (SNMF).Acesta a facut o paralela cu ce s-a intamplat anul trecut, in luna februarie, cand au fost depistate primele cazuri de coronavirus."Atunci ne aflam in plina epidemie de gripa. In momentul in care s-au inchis scolile, pur si simplu gripa s-a prabusit. Adica, masurile specifice ale COVID-19 functioneaza foarte bine inclusiv in cazul gripei, inclusiv in cazul altor infectii respiratorii", a mai punctat medicul de familie.Vaccinarea gripala a avut si ea efect, continua Gindrovel Dumitra. "Pana in acest moment s-au administrat doua milioane de doze din cele cumparate, noi vaccinam in continuare. E prima data in mult timp cand vaccinam doua milioane de persoane. Un milion si jumatate de doze am primit in decembrie, ne aflam in continuare in plin efort de vaccinare anti-gripala", a completat specialistul.La randul sau, Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC), spune ca persoanele la risc trebuie vaccinate antigripal cat inca mai exista un milion de doze disponibile la nivelul cabinetelor de medicina de familie."Ar fi bine ca dozele de vaccin antigripal care au ramas sa fie folosite. Am vazut ca numarul persoanelor interesate sa se vaccineze antigripal a crescut, e un record ca s-au vaccinat 2 milioane. Putem vedea un beneficiu clar. Chiar daca suntem in ianuarie, gripa tine pana la sfarsitul lunii martie", a punctat reprezentantul pacientilor.Acesta spune ca la nivel european numarul de cazuri de gripa e mai mic."Faptul ca in 2020 marea majoritate a populatiei a fost mult mai precauta - s-a lucrat de acasa, a existat distantare sociala, spalatul pe maini a devenit regula si a existat mai putin contact cu persoanele necunoscute, a contat mult. Toate acestea nu au contribuit doar la o limitare a raspandirii coronavirusului, ci a limitat si raspandirea virusului gripal, care are aceeasi cale de raspandire", a conchis Radu Ganescu.CITESTE SI: