Un baiat de 17 ani este a opta victima a gripei. Ministrul spune ca nu-i epidemie

Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la opt, dupa ce, marti, un tanar de 17 ani din Teleorman care a decedat a fost confirmat cu virusul gripal A, informeaza Institutul National de Sanatate Publica.

Baiatul a fost confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09 si virus respirator Sincitial (VRS), avand conditii medicale preexistente. De asemenea, el era nevaccinat antigripal, mai arata sursa citata.

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca, in acest moment, nu se poate vorbi despre o epidemie de gripa, precizand ca este o circulatie mai intensa a virusului gripal. De asemenea, Pintea spune ca nu a fost anuntata ca vreun spital sa fi intrat in carantina.

"Nu putem vorbi despre o epidemie de gripa in acest moment, este vorba despre o circulatie mai intensa a virusului gripal. E adevarat ca spitalele sunt luate cu asalt in acest moment, dar fiecare are posibilitatea sa limiteze vizitele in spital in aceasta perioada.

Nu mi s-a adus la cunostinta ca vreun spital sa fi intrat in carantina in acest moment", a declarat, marti, Sorina Pintea, la evenimentul de lansare a unei campanii de vaccinare.

Sorina Pintea a precizat ca, potrivit ultimelor date, circa 1.200.000 de persoane s-au vaccinat antigripal. De asemenea, ministrul Sanatatii anunta ca au fost achizitionate 1.300.000 de doze de vaccin, iar 100.000 de doze sunt inca in stoc.

Ministrul Sanatatii a anuntat ca statul acopera vaccinurile antigripale pentru grupele de risc ale populatiei: personal medical, bolnavi cronici, batrani si femei gravide.

Citeste si Carantina in mai multe spitale din Bucuresti si din tara, din cauza gripei

Ads