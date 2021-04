Campania de vaccinare: Peste 80.000 de romani imunizati in ultimele 24 de ore. S-au inregistrat 87 de reactii adverse

In continuare Pfizer este cel mai cautat vaccin, 46.548 s-au imunizat cu prima doza a acestui vaccin in ultimele 24 de ore si 17.453 cu a doua doza. Cu Moderna s-au imunzat 3.875 de romani si 4.181 si-au facut rapelul cu acest vaccin. AstaZeneca a fost folosit pentru a imuniza 718 persoane, iar rapelul l-au facut 7.616 pesoane.Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 3.252.247, din care 2.528.993 cu serul Pfizer, 300.209 cu Moderna si 423.045 cu AstraZeneca.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 87 de reactii adverse, din care 41 la vaccinul Pfizer, 34 la cel de la Moderna si 12 la cel de la AstraZeneca."Mentionam ca 141 reactii adverse sunt in curs de investigare", a transmis CNCAV.