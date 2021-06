Romanul care a lucrat la serul Johnson&Johnson: "Cel care nu se vaccineaza e o bomba cu ceas in jurul bolnavului cu sistem imunitar compromis"

Adrian Apetri este directorul stiintific al Departamentului de Biofizica si Procese Analitice din cadrul companiei Janssen, detinuta de gigantul farmaceutic Johnson&Johnson.Cercetatorul roman a fost responsabil, in lantul de productie al serului, de verificarea calitatii viitorului vaccin.Adrian Apetri a fost invitat la Europa FM, unde a acordat un amplu interviu realizatorului Catalin Striblea referitor la mecanismul componentelor vaccinurilor si la importanta imunizarii in masa."Persoanele cu sistem imunitar compromis nu se pot proteja chiar daca se vaccineaza. Asta inseamna ca cel care nu se vaccineaza e o bomba cu ceas cand se afla in jurul celui bolnav cu sistem imunitar compromis.Virusul traieste in organisme vii. Acolo se "conserva" si se adapteaza prin mutatii ca sa se protejeze impotriva anticorpilor. Asta inseamna ca domnii care nu se vaccineaza pot facilita aparitia unor mutanti. Ei bine acesti mutanti pot sa fie transmisi si, in cazuri nefericite, mutatiile respective nu vor mai putea fi neutralizate de anticorpii rezultati in urma vaccinului initial, ceea ce inseamna ca, din nou, toata planeta este potential vulnerabila", a sintetizat Apetri sensul vaccinarii in masa.