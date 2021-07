Medicul Simona Rednic: "Nevaccinându-te, îi pui în pericol pe cei din jur. Este o problemă socială, de sănătate publică"

"Vaccinarea - cea mai mare reuşită medicală, salvează vieţi. Vaccinarea a redus semnificativ povara bolilor infecţioase. Nevaccinându-te îi pui în pericol pe cei din jur. Este o problemă socială, de sănătate publică. Vaccinarea are beneficii sociale", a spus medicul, în cadrul unui eveniment organizat de Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România.În opinia sa, se vorbeşte mult prea puţin despre eficacitatea vaccinurilor şi nu sunt promovate suficient."Nu li se face publicitate suficientă (vaccinurilor - n.r.). S-a uitat ce înseamnă difteria, rujeola, poliomielita care aduceau mortalitate şi lăsau sechele. Azi, când vaccinul există, scepticismul creşte", a declarat Simona Rednic.Potrivit acesteia, soluţia o reprezintă informarea, având în vedere că uneori în jurul vaccinurilor există "un boom informaţional pestriţ care creează confuzie, derapaje fantasmagorice".Dr. Rednic a subliniat că vaccinarea are şi beneficii sociale "Pe lângă beneficiile medicale, vaccinarea are beneficii sociale - creşte speranţa de viaţă, permite călătorii în condiţii de siguranţă, asigură poziţia femeii în societate, promovează creşterea economică, întăreşte echitatea, promovează pacea" a punctat medicul.