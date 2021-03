Ce crede fondatorul BioNTech despre evolutia virusului SARS-CoV-2: "In multe tari europene si SUA, nu vom avea nevoie de restrictii pana la sfarsitul verii"

"In multe tari europene si SUA, probabil ca nu vom avea nevoie de restrictii pana la sfarsitul verii", a spus Ugur Sahin pentru ziarul Welt am Sonntag, potrivit adevarul.ro Fondatorii companiei farmaceutice germane BioNTech, sotii Oezlem Tureci si Ugur Sahin, au primit vineri Ordinul de Merit al Republicii Federale Germane pentru contributia la dezvoltarea primului ser anti-COVID-19 autorizat in UE.