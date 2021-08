Moderna anunţă că vaccinul său are o eficienţă de 93% la şase luni după a doua doză

Moderna obține astfel un rezultat favorabil în comparație cu datele anunţate de companiile Pfizer Inc şi BioNTech SE săptămâna trecută, potrivit cărora eficienta vaccinului lor scade cu aproximativ 6% la fiecare două luni și ajunge la circa 84% după șase luni de la administrarea celei de-a doua doze. Ambele vaccinuri , atât Moderna, cât şi Pfizer-BioNTech, au la bază tehnologia ARN mesager."Vaccinul nostru anti-COVID-19 arată o eficacitate durabilă de 93% într-un interval de şase luni, dar recunoaştem că varianta Delta reprezintă o nouă ameninţare importantă, aşadar va trebui să rămânem vigilenţi", a declarat directorul executiv al companiei Moderna, Stephane Bancel.Totuşi, o doză de supra-rapel va fi necesară înainte de sosirea iernii, întrucât nivelurile de anticorpi vor scădea cel mai probabil de-a lungul timpului, au precizat reprezentanţii companiei Moderna.Anunţul intervine într-o perioadă în care oficiali din domeniul sănătăţii publice din lumea întreagă participă la dezbateri pentru a afla dacă aceste doze suplimentare sunt sigure, eficiente şi necesare, în contextul răspândirii foarte rapide a variantei Delta a noului coronavirus Compania Pfizer intenţionează să solicite până la sfârşitul acestei luni autorizaţia necesară pentru administrarea celei de-a treia doze, iar anumite ţări, precum Israel, au început deja sau plănuiesc să administreze doze de supra-rapel persoanelor vârstnice şi celor vulnerabile.Candidaţi la supra-rapelCompania Moderna a anunţat că studiile sale care vizau trei vaccinuri-candidate pentru a fi folosite ca doză de supra-rapel au produs niveluri robuste de anticorpi împotriva variantelor noului coronavirus, inclusiv împotriva variantelor Beta, Gamma şi Delta.Potrivit companiei americane, nivelurile de anticorpi neutralizanţi obţinute după supra-rapel s-au apropiat de cele observate după administrarea celei de-a doua doze.Pentru acest an, Moderna a semnat contracte de 20 miliarde de dolari pentru vaccinul său anti-COVID-19 şi vizează să producă între 800 de milioane şi 1 miliard de doze.Moderna are semnate acorduri de 12 miliarde de dolari pentru 2022, cu opţiunea unor vânzări suplimentare de 8 miliarde de dolari, şi se aşteaptă să producă între 2 miliarde şi 3 miliarde de doze anul viitor.Totuși, compania Moderna nu a putut să ţină pasul cu ritmul de producţie al rivalului ei mult mai mare Pfizer, care se aşteaptă să producă 3 miliarde de doze în acest an şi ca veniturile sale din 2021 să depăşească 33,5 miliarde de dolari.Vaccinul anti-COVID-19 produs de Moderna a fost autorizat în Statele Unite pentru utilizare de urgenţă la adulţi în luna decembrie şi, de atunci, a primit autorizări de urgenţă sau condiţionate pentru a fi utilizat la adulţi în peste 50 de ţări.Compania americană a început în luna iunie procesul de alcătuire a dosarului prin care solicită autorizarea definitivă de către Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din Statele Unite (Food and Drug Administration - FDA) a vaccinului său şi se aşteaptă să finalizeze dosarul acestei solicitări în luna august.