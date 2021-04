INTERVIU Avertismentul unui respectat cercetator roman de la Cambridge: "De inchis pandemia nu se va inchide"

De ce nu se vaccineaza si copiii

Nu e suficient daca se vaccineaza Europa

Raman insa alte tari din lumea larga care nu beneficiaza de vaccinuri, iar in tot acest timp ar putea sa apara mutatii periculoase, care sa afecteze la un moment dat si tarile care depasisera impasul. Marea Britanie este pe cale sa revina la normal, iar multe alte tari europene, inclusiv Romania, au planuri mari si vor sa calce pe urmele insularilor pana in toamna. Geneticianul Mircea Iliescu, cercetator la Universitatea Cambridge, este mai degraba sceptic. El crede ca Europa poate ajunge in aceasta vara in situatia de a mai relaxa din restrictii, insa spune ca e prematur sa se renunte in acest an la toate masurile luate pentru stavilirea pandemiei.De inchis pandemia nu se va inchide. Trebuie sa fim realisti. Vor mai aparea alte variante, virusul va mai circula. Trebuie s-o aducem sub control, pentru ca nu o vom inchide pana ce vaccinul nu va fi disponibil in toata lumea. Sper ca daca toate tarile din Europa vaccineaza bine pana la vara, la vara sa avem o vara aproape normala. Asta e speranta mea. Speram ca pana la anul sa fie doze destule de vaccin pentru tot restul lumii.E o discutie etica. Pe vaccin trebuie sa fii 100% sigur. Totdeauna lasi copiii la sfarsit, pana la urma trebuie sa il testezi si pe copii, pentru ca si ei vor beneficia de un anume vaccin. Mai intai trebuie sa se asigure ca adultii sunt perfect in regula si ne-am asigurat de asta.Ne-am asigura ca oamenii in varsta sunt perfect in regula. Mai nou am vazut ca si femeile insarcinate pot sa se vaccineze. Urmatoare categorie sunt cei mai tineri, sub 18 ani. Dupa ce teste clinice vor confirma ca totul este in regula, poti merge si la copii de varste mai mici. Trebuie insa sa faci usor asta pentru ca e important sa aiba publicul incredere. Cand faci un studiu clinic pe copii, totdeauna e mai dificil.Pentru ca e greu sa produci un vaccin, nu e ceva usor si la indemana oricui. De aceea au fost mai putine doze. Probabil ca a fost aceasta organizare de la nivel central care a incetinit usor lucrurile, dar fara Uniunea Europeana noi nu am fi avut vaccin in Romania momentan. Ce a facut Uniunea Europeana? A negociat si avem destul doze pentru toata lumea. Speram sa se imbunatateasca lucrurile si in Europa.Virusul practic se reproduce mult mai repede si are ocazia sa se schimbe mult mai repede. Banuim ca si cu acest coronavirus va ajunge sa fie tinut sub control si sa fie mai putin periculos. Catre asta tindem, sa gasim niste medicamente pentru a-l trata, pentru ca si acum 100 de ani, cu gripa spaniola, sigur ca nu aveam aceleasi medicamente la dispozitie ca acum pentru gripa, adica era mai grav atunci sa ai temperatura decat acum, de exemplu. Important e ce facem noi acum, ca noi traim acum in prezent si noi avem viata afectata de un an, dar trebuie sa punem in perspectiva.Acum un an ne era frica ca cine stie cum o sa ne infectam si o sa ajungem la spital , acum ne gandim cu care vaccin sa ne vaccinam ca sa mergem in vacanta. Adica noi in Europa suntem totusi foarte norocosi pentru ca avem ocazia sa facem un vaccin care ne poate salva viata si sa ne aduca la o anume normalitate, chiar daca virusul va continua sa circule in urmatoarea perioada, nu va disparea complet in viitorul apropiat.Oamenii de stiinta se asteptau sa apara o pandemie si se asteapta in continuare. Noi stim ca virusurile circula, ca sufera mutatii, ca sar de la o specie la alta si evident ca apropierea noastra de animale poate sa duca, asa cum a dus si in trecut, la aparitia unui nou virus la oameni.Faptul ca cercetarea poate sa genereze vaccinuri atat de repede inseamna ca il putem aduce sub control. Putem ca acest an de lockdown sa il facem uitat si la cat se produce acum vaccin avem sanse ca macar la anul sa vaccinam mare parte din populatia globului. Daca doar Europa se vaccineaza nu va ajuta pentru ca virusul va suferi mutatii in alta parte pe mapamond si vor veni din nou la noi.Si in Marea Britanie ca si in alte tari, ideea de pasaport de vaccinare este in discutie. In toata Europa. Inteleg ca pe parte de extern, sa calatoresti, se discuta despre ideea aceasta de pasaport de vaccinare, desi pare a fi discriminatorie impotriva celor care nu au apucat inca sa se vaccineze. Sigur ca daca vaccinul inseamna sa nu te mai infectezi, oamenii vor putea sa ceara asta. Si angajatorii. Se discuta despre asta. Daca nu, sunt teste rapide si se discuta despre posibilitatea de a face teste rapide in masa atunci cand intri la un concert.E o discutie delicata ideea de pasaport de vaccinare. Eu o vad din perspectiva mai globala, pentru ca nu toata lumea are acces la vaccin inca. Si atunci vor fi sigur oameni vaccinati sau din tari care nu isi permit si nu au fost vaccinati. Recunosc ca nu am o mare simpatie pentru cei care refuza vaccinarea. Sigur, e dreptul tau sa refuzi vaccinarea.Poate da nastere la discutii pentru ca nu toti au avut sansa sa se vaccineze. In acelasi timp, orice tara incearca sa isi protejeze granitele si sa nu aiba un nou val al pandemiei. Astfel ca orice masura pe care o poti lua in acest sens va fi binevenita. Daca as fi un hotelier din Grecia, probabil ca as sustine foarte tare masura pentru ca este vorba despre viata mea de zi cu zi, sa pot avea turisti din nou. Deci fiecare are o perspectiva pe acest subiect.