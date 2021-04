Vesti uriase din Marea Britanie: doar 10 persoane au murit intr-un interval de 24 de ore din cauza COVID-19

Raportul din seara zilei de 3 aprilie indica cel mai redus bilant zilnic al victimelor pandemiei de la inceputul lunii septembrie 2020, in timp ce vaccinarea a depasit un nou prag semnificativ, relateaza agentia Reuters.Conform datelor anuntate de Ministerul britanic al Sanatatii, 31.301.267 de persoane (dintr-o populatie de circa 68 de milioane) au fost vaccinate cu prima doza de vaccin, iar alte peste 5 milioane au primit si rapelul, in cea mai rapida campanie de vaccinare anti-COVID-19 din Europa.Cat despre numarul infectarilor zilnice, sambata, 3 aprilie, au fost raportate 3.423 de noi cazuri de COVID-19, in usoara crestere fata de cele 3.402 anuntate in ziua precedenta, dar spre deosebire de alte state europene, precum Franta si Germania, care se lupta cu al treilea val al pandemiei, infectarile in Marea Britanie au scazut constant in ultima vreme.In plus, este vorba preponderent despre forme usoare ale bolii."Programul nostru spectaculos de vaccinare a ajuns acum la peste cinci milioane de vaccinari cu a doua doza, oferindu-le celor mai vulnerabili in fata COVID-19 - inclusiv jumatate din cei cu varste de peste 80 de ani - cea mai buna protectie posibila", a declarat ministrul sanatatii, Matt Hancock, care a insistat ca raman valabile obiectivele de a vaccina pana la jumatatea lunii aprilie toate persoanele cu varste de peste 50 de ani si toti adultii pana la sfarsitul lunii iulie.Pentru a vaccina cat mai multe persoane intr-un timp cat mai scurt, guvernul britanic a ales sa amane administrarea celei de-a doua doze dincolo de termenul recomandat de producatorii vaccinurilor.Masurile stricte de lockdown au inceput sa fie relaxate din 29 martie, iar premierul Boris Johnson este asteptat sa anunte luni noi detalii despre ridicarea restrictiilor.