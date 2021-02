Numarul persoanelor vaccinate anti-COVID in Romania a depasit pentru prima data totalul oamenilor infectati. "Este o zi importanta"

Potrivit datelor raportate, in acest moment exista in Romania 783.505 de persoane vaccinate anti-COVID si 777.276 oameni infectati cu virusul SARS-CoV-2.783.505 reprezinta romani vaccinati cu prima sau cu ambele doze. Potrivit raportului de vineri, 19 februarie, 547.116 persoane erau vaccinate cu ambele doze "Este o zi importanta pentru Romania. Astazi, la ora 13.00, numarul persoanelor vaccinate a depasit numarul celor infectate cu virusul SARS-CoV-2. Ritmul in care se deruleaza campania de vaccinare pana la acest moment ne confirma atingerea obiectivului dorit, acela de a imuniza populatia intr-un timp cat mai scurt. Le multumesc tuturor pentru optiunea de a se vaccina si, in egala masura, celor care depun un efort considerabil pentru ca procesul de vaccinare sa se desfasoare cu eficienta, intr-un mediu favorabil si sigur! Doar impreuna invingem pandemia, doar impreuna vom reusi sa ne bucuram de o viata normala, alaturi de cei dragi!", a declarat Valeriu Gheorghita , presedintele Comitetul National de Coordonare a Activitatii privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV).