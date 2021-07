Raed Arafat consideră că românii nu s-au vaccinat în număr mare și din cauza influencerilor care vorbesc împotriva imunizării

"Deci, eu ce văd, la acest moment, este necesitatea de a lucra împreună cu populaţia, cu toţii, ca să continuăm vaccinarea şi să creştem numărul persoanelor vaccinate. Asta este ce văd acum. Dacă nu ajungem la un număr adecvat persoane vaccinate, riscul, bineînţeles, cu creşterea infectării prin varianta Delta şi care astăzi a fost publicat chiar de Centrul de Control al Bolilor, un studiu care vorbeşte despre faptul că cei vaccinaţi transmit varianta Delta uşor, dar ei sunt afectaţi foarte puţin de ea în mare parte a lor. Deci, dacă vedem acest lucru, asta este o îndemnare, de fapt, la vaccinare, dacă îl coroborăm şi cu rezultatele care s-au publicat în Marea Britanie - comparativ, mortalitatea între valul doi pe care l-au avut şi valul trei pe care l-au avut, diferenţa fiind creşterea numărului vaccinaţilor", a spus Arafat. Întrebat despre faptul că populaţia nu reacţionează la mesajele venite din partea Guvernului de a se vaccina, el a menţionat că sunt "foarte mulţi" factori care duc la comportamentul populaţional."Deci, da, suntem două ţări (în Uniunea Europeană) care au procente mai mici, noi şi Bulgaria. Acum sunt multe cauze, poate, pentru care populaţia nu a venit la vaccinare în numărul care era aşteptat. Am avut o creştere foarte mare la început, după care am văzut că populaţia a început să fie mai reticentă în a merge la vaccinare. Poate pentru că unii au văzut că numărul a scăzut, acum o să vadă că numărul creşte, din păcate. Poate că o să-şi schimbe părerea şi o să vină la vaccinare. (...) Factorii care duc la asta sunt multipli, nu este un singur factor, nu este o singură chestie. Nu pot să spun că a eşuat unul sau a eşuat altul aici. Sunt foarte mulţi factori care duc la comportamentul populaţional, inclusiv ce transmit unii, ce transmit alţii, influencerii, persoanele care vorbesc toată ziua, seara şi dimineaţa, împotriva vaccinului, care vin cu fake news-uri şi le răspândesc. Sunt oameni care sunt influenţaţi de acest lucru. Rolul nostru este să încercăm cât mai mult să le explicăm care este beneficiul pentru ei şi care este, de fapt, realitatea ştiinţifică şi care este realitatea închipuită de către unii şi alţii", a explicat Raed Arafat. El a completat că nu premierul convinge oamenii să se vaccineze anti-COVID, ci tot ceea ce se întâmplă în jur."Deci, în primul rând, nu premierul mă convinge să mă vaccinez, ci mă convinge să mă vaccinez tot ce se întâmplă în jurul meu şi campania de vaccinare şi explicaţiile. Da, explicaţiile care s-au dat, din punctul meu de vedere, mă convingeau să mă vaccinez. Acum, depinde unde las urechea să ascult, pe cine, care sunt persoanele pe care vreau să le ascult şi depinde, după asta, cum ştiu să mă informez. Eu ştiu să mă informez, ştiu să intru şi să caut peste tot, până găsesc informaţiile din surse credibile. Asta este cel mai important, pentru că în final, domnul prim-ministru, miniştrii, noi, persoanele care sunt din Comitetul de vaccinare, colegii noştri care lucrează acolo, toţi care vorbim, venim cu anumite date. Omul de rând, dacă nu crede în ce spunem, poate să vadă în jurul lui ce se întâmplă, poate să vadă datele din anumite surse şi să aibă grijă de unde ia aceste date, pentru că datele trebuie să fie din surse credibile", a indicat secretarul de stat.Arafat a subliniat că sursele trebuie verificate, să fie mesaje care vin din partea celor care "îşi asumă ce spun", "vin şi cu cifre şi cu tot"."E foarte uşor să vii şi să spui, să pui o informaţie pe un site fără dovezi, fără probe, fără nimic şi să arunci: 'Am auzit că aşa s-a întâmplat'. (...) Dacă aşa ceva credem, înseamnă că nu mai credem nici ce spune prim-ministrul, nici ce spune nimeni. Adică o să-i credem pe cei care încearcă să ne deruteze şi care vin cu păreri proprii, care nu au nicio bază ştiinţifică. Asta e problema", a evidenţiat el.