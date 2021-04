Cati romani s-au infectat dupa ce au facut ambele doze de vaccin. "Majoritatea au fost forme asimptomatice sau forme usoare"

Valeriu Gheorghita a fost intrebat duminica, la Digi 24, cate persoane vaccinate s-au infectat dupa ce au facut a doua doza."Dupa a doua doua circa 1.080 de persoane ceea ce inseamna 0,19 la suta din numarul total al celor care au efectuat cele doua doze si intervalul mediu de diagnostic de la cea de a doua doza era intre 10 si 14 zile. Noi stim ca beneficiile dupa doza de rapel sunt undeva dupa ziua zece ceea ce inseamna ca momentul expunerii era mult mai devreme fata de cand se implinesc aceste beneficii maximale", a precizat Gheorghita.El a mentionat ca c ei infectati cu a doua doza au dezvoltat forme usoare sau erau asimptomatici "Majoritatea au fost forme asimptomatice sau minim simptomatice, forme usoare. Acele persoane fiind diagnosticate de cele mai multe ori cu ocazia unor testari periodice si nu pentru ca aveau o simptomatologie caracteristica de covid-19 si inclusiv in Israel din acele cazuri care au fost diagnosticate cu infectie SARS-Cov-2 dupa cea de-a doua doza si care statistic aveau tulpina sud-africana pentru ca si in Israel predominanta e tulpina britanica, nu erau neaparat cazuri de severitate crescuta. Vaccinarea este importanta pentru prevenirea formei severe chiar si in aceste variante virale", a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.