Top 10 localitati din Romania cu cei mai multi vaccinati. Comuna de pe primul loc se apropie de 45%

44.26% - comuna Dumbravita, judetul Timis; 41.46% - orasul Borsec, judetul Harghita; 40.63% - municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj; 38.80% - comuna Rimetea, judetul Alba; 37.53% - comuna Foieni, judetul Satu Mare; 37.31% - comuna Valea Lupului, judetul Iasi; 37.01% - comuna Giroc, judetul Timis; 36.73% - orasul Otopeni, judetul Ilfov; 36.41% - comuna Feleacu, judetul Cluj; 35.33% - comuna Corbeanca, judetul Ilfov

Localitatea cu cei mai multi vaccinati raportat la numarul de locuitori este comuna Dumbravita din judetul Teleorman, cu un procent de 44.26 de vaccinati.Iata care sunt primele 10 localitati - in functie de procentul acoperirii vaccinale:Codasii vaccinarii in Romania sunt in general in regiunea de nord-est a tarii, acolo fiind cea mai mica rata de acoperire vaccinala, declara, duminica, Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei nationale