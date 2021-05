De ce este Suceava ultimul judet din Romania la rata de vaccinare anti-COVID. "Serul este de 2,33 ori mai accesibil in Cluj"

Un raport al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinareaimpotriva COVID-19 (CNCAV) din 4 mai 2021 plasa Suceava pe ultimul loc in Romania la rata de vaccinare anti-COVID cu cel putin o doza.Potrivit statisticii, doar 10% din populatia judetului apare imunizata cu minimum o doza in 4 luni trecute de la debutul campaniei de vaccinare in Romania. Comparativ, municipiul Bucuresti figura cu 31.2% din populatie vaccinata si se plasa pe primul loc.Mihai Dimian, profesor la Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, a analizat, intr-o postare pe Facebook , posibilele cauze ale fenomenului."Judetul Cluj versus judetul Suceava:(a) judetul Cluj are 44 centre de vaccinare cu o capacitate totala de 6168 la o populatie a judetului de 730.216. Aceste centre se afla in 17 localitati ce totalizeaza peste 70% din populatia judetului Cluj.(b) judetul Suceava are 15 centre de vaccinare cu o capacitate totala de 2208 la o populatie a judetului de 757.679. Aceste centre se afla in 12 localitati ce totalizeaza aproximativ 30% din populatia judetui Suceava.In concluzie, vaccinul este de 2,33 ori mai accesibil in judetul Cluj decat in judetul Suceava si nu ar trebui sa ne mire, in aceste conditii, diferentele mari intre ratele de vaccinare", arata Dimian in postarea pe Facebook