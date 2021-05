Uniunea Europeana anunta ca va oferi tarilor sarace o suta de milioane de doze de vaccin impotriva Covid-19

"Echipa Europa intentioneaza sa ofere cel putin 100 de milioane de doze de vaccin tarilor cu venituri slabe si intermediare pana la sfarsitul lui 2021", a anuntat presedinta CE."Toata lumea, peste tot", este necesar sa aiba acces la vaccinuri anticovid, a subliniat ea. Emmanuel Macron a anuntat ca Franta urmeaza sa doneze, pana la sfarsitul lui 2021, "cel putin 30 de milioane de doze de diverse vaccinuri" impotriva covid-19 programului Covax, mecanismul mondial care furnizeaza vaccinuri tarilor sarace.Accesul celor mai vulnerabile tari la vaccinuri, solidaritatea internationala si preventia unor viitoare pandemii se afla in centrul acestui summit al sefilor de stat si de guverne din cadrul G20, caruia i s-au asociat Comisia Europeana, tari din Africa si Asia si aproximativ 12 organizatii internationale si fundatii private. Fondul Monetar International (FMI) a propus un plan menit sa puna capat pandmiei covid-19 in lume, a carui finantare este estimata la 50 de miliarde de dolari, cu obiectivul vaccinarii a cel putin 40% din populatia lumii pana la sfarsitul acestui an. Planul FMI vizeaza vaccinarea a cel putin 60% din populatia lumii pana la sfarsitul lui 2022, in vederea unei relansari economice mondiale durabile."In timp ce ne pregatim pentru a infrunta viitoarea pandemie, priortatea noastra este sa ne asiguram ca depasim pandemia actual impreuna. Trebuie sa vaccinam lumea, repede", a avertizat premierul italian Mario Draghi, a carui tara detine presedintia rotativa a G20.Insa G20 ar urma sa nu sustina ideea controversata a unei suspendari provizorii a brevetelor vaccinurilor anticovid ale laboratoarelor farmaecuritce, ci sa pledeze in favoarea "impartasirii voluntare a licentelor" si unei ridicari a obstacolelor exporturilor.