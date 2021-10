Incidența de 8,28 cazuri la mie în București. Ce restricții se impun

Municipiul București a ajuns sâmbătă, 2 octombrie, la o incidență a cazurilor de COVID-19 de 8,28 la mia de locuitori.

În urmă cu o zi, vineri, 1 octombrie, incidența în Capitală a fost de 7,68 la mia de locuitori.

Rata de incidența cumulată calculată la 14 zile: 2.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 8.28, potrivit DSP București,

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) a discutat, vineri seară, despre măsurile care vor fi adoptate în contextul depăşirii incidenţei de 7,5 la mie în Capitală. Astfel, din 3 octombrie masca de protecţie devine obligatorie în pieţe, staţii şi mijloace de transport în comun şi la locul de muncă, sunt interzise activitatea cinematografelor, a sălilor de spectacole şi se introduc restricţiide circulaţie în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică.

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în şedinţă extraordinară, a constatat că rata de incidenţă cumulată la 14 zile, în 29 septembrie, era de 6,33/1000 de locuitori, iar în 30 septembrie de 6,64/1000 de locuitori, fapt pentru care, începând din 3 octombrie se dispun măsuri pentru 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate:

Astfel, în spaţiile publice: pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura.

Sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă pot desfăşura activităţi de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura cu participarea spectatorilor până la capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Totodată, se interzice activitatea cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, organizarea spectacolelor de tipul drive-in.

De asemenea, se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri).

Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi mai mare de 250 de persoane în interior şi mai mare de 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi mai mare de 300 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Se interzice organizarea şi desfăşurarea de mitinguri şi demonstraţii.

De asemenea, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în întervalul orar 20,00-5,00, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, cu urmatoarele exceptii:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;

b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente;

c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie.

Pentru verificarea motivului deplasarii în interes profesional,persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil. Pentru deplasări din celelalte motive, trebuie prezentată declaraţia pe proprie răspundere.

Aceste interdicţii nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic sau a certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, precum şi persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.

Operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sunt obligaţi sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in intervalul orar 5,00-18,00. După ora 18.00, se permite activitatea de livrare la domiciliu.

Este interzisă şi activitatea restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este interzisă. De asemenea, sunt interzise activitatea în baruri, cluburi şi discoteci, activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness, a piscinelor interioare,

a operatorilor în domeniul jocurilor de noroc, a locurilor de joacă pentru copii în spaţii închise, a sălilor de jocuri de noroc.

