Întârzie plata pensiilor în numerar. Cât vor avea de așteptat cei 2,3 milioane de români aflați în această situație

Pensiile primite prin poștă vor fi livrate cu întârziere în luna noiembrie. FOTO ClujAlert.ro

În luna noiembrie vor fi întârzieri la plata pensiilor în numerar, a anunțat Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Schimbarea este cauzată exclusiv de calendar: ziua de 1 noiembrie 2025 cade sâmbăta, ceea ce influențează programul Poștei Române și al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Astfel, plata pensiilor prin Poșta Română va debuta luni, 3 noiembrie 2025, iar distribuirea la domiciliu se va desfășura până pe 15 noiembrie.

Astfel, aproximativ 2,3 milioane de pensionari care își primesc pensia în numerar, prin poștaș, vor încasa sumele începând de marți, 4 noiembrie, conform estimărilor CNPP. În situația în care beneficiarii nu se află acasă la momentul livrării, aceștia pot ridica pensia de la oficiul poștal în termen de două zile lucrătoare.

După expirarea termenului, sumele nerevendicate sunt returnate Casei Județene de Pensii, potrivit reglementărilor în vigoare.

Pentru cei 2,6 milioane de beneficiari care au optat pentru plata prin cont bancar, transferurile vor fi efectuate pe 12 și 13 noiembrie 2025, conform programului obișnuit al CNPP și al băncilor partenere.

În a doua jumătate a lunii noiembrie sunt planificate și plățile altor beneficii sociale administrate de Ministerul Muncii, printre care alocațiile de stat pentru copii și indemnizațiile de creștere a copilului, care le vor fi virate părinților în intervalul 10–14 noiembrie.

