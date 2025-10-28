Întârzie plata pensiilor în numerar. Cât vor avea de așteptat cei 2,3 milioane de români aflați în această situație

Autor: Luca Dinulescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 11:07
206 citiri
Întârzie plata pensiilor în numerar. Cât vor avea de așteptat cei 2,3 milioane de români aflați în această situație
Pensiile primite prin poștă vor fi livrate cu întârziere în luna noiembrie. FOTO ClujAlert.ro

În luna noiembrie vor fi întârzieri la plata pensiilor în numerar, a anunțat Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Schimbarea este cauzată exclusiv de calendar: ziua de 1 noiembrie 2025 cade sâmbăta, ceea ce influențează programul Poștei Române și al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Astfel, plata pensiilor prin Poșta Română va debuta luni, 3 noiembrie 2025, iar distribuirea la domiciliu se va desfășura până pe 15 noiembrie.

Astfel, aproximativ 2,3 milioane de pensionari care își primesc pensia în numerar, prin poștaș, vor încasa sumele începând de marți, 4 noiembrie, conform estimărilor CNPP. În situația în care beneficiarii nu se află acasă la momentul livrării, aceștia pot ridica pensia de la oficiul poștal în termen de două zile lucrătoare.

După expirarea termenului, sumele nerevendicate sunt returnate Casei Județene de Pensii, potrivit reglementărilor în vigoare.

Pentru cei 2,6 milioane de beneficiari care au optat pentru plata prin cont bancar, transferurile vor fi efectuate pe 12 și 13 noiembrie 2025, conform programului obișnuit al CNPP și al băncilor partenere.

În a doua jumătate a lunii noiembrie sunt planificate și plățile altor beneficii sociale administrate de Ministerul Muncii, printre care alocațiile de stat pentru copii și indemnizațiile de creștere a copilului, care le vor fi virate părinților în intervalul 10–14 noiembrie.

Imagini cu un șobolan imens, cât o franzelă, la o brutărie din București foarte căutată de clienți VIDEO
Imagini cu un șobolan imens, cât o franzelă, la o brutărie din București foarte căutată de clienți VIDEO
Un șobolan care alerga prin vitrina unei brutării din București, în timp ce angajații încercau să-l alunge cu un băț, este protagonistul unei înregistrări video distribuite pe rețelele...
Candidatul la primăria Capitalei ironizat de CTP: „Încearcă să se situeze ca un pui de cangur în marsupiul lui Nicușor Dan, dar nu-l bagă în seamă”
Candidatul la primăria Capitalei ironizat de CTP: „Încearcă să se situeze ca un pui de cangur în marsupiul lui Nicușor Dan, dar nu-l bagă în seamă”
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat într-o emisiune TV alegerile și candidații partidelor pentru primăria Capitalei. CTP l-a ironizat pe candidatul USR, Cătălin Drulă, despre care...
#social, #pensii, #plata pensii , #program pensii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
ObservatorNews.ro
Nu raspundeti daca primiti acest mesaj pe WhatsApp.Escrocii au mai gasit o metoda de inselatorie online
DigiSport.ro
Yamal catre Vinicius: "Ne batem?" Brazilianul a rostit un SINGUR cuvant si s-a napustit asupra rivalului sau

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O bandă de români a devastat un cimitir din Italia. Hoții au furat obiecte din cupru care cântăreau jumătate de tonă
  2. Fenomen rar la Cernobîl. Câinii cu blană albastră surprind oamenii de știință FOTO
  3. Colegii medicului Ștefania Szabo, care a fost găsită moartă, s-au strâns în fața spitalului și acuză epuizarea: "Medicii ajung la un moment în care nici măcar nu pot respira"
  4. Întârzie plata pensiilor în numerar. Cât vor avea de așteptat cei 2,3 milioane de români aflați în această situație
  5. DNA trimite în judecată trei persoane după scandalul de corupție de la Spitalul Municipal Rădăuți. Inculpații și-au recunoscut faptele
  6. Rusia anunță testarea unei rachete cu propulsie nucleară
  7. Atenționare pentru românii care călătoresc în Jamaica. Fenomene extreme cauzate de Uraganul Melissa
  8. Miros de gaz pe scara unui bloc de locuințe. Toți locatarii au fost evacuați de urgență
  9. Țara europeană care ia 5 miliarde de euro din profitul băncilor pentru a sprijini categoriile vulnerabile. Măsura a stârnit tensiuni și nemulțumiri din partea sistemului bancar
  10. Ultimatum din SUA pentru Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. „Se va întâmpla ceva, are zilele numărate, aș pleca în Rusia sau China acum”