Primul oraș din România în care fumatul e interzis în spațiile publice și parcuri. Cât sunt amenzile care au intrat în vigoare de astăzi

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 11:43
907 citiri
Primul oraș din România în care fumatul e interzis în spațiile publice și parcuri. Cât sunt amenzile care au intrat în vigoare de astăzi
Clujul devine primul oraș din România unde fumatul este interzis în spațiul public. FOTO: Unsplash.com

Fumatul este interzis în stațiile de transport în comun, în parcurile și bazele sportive publice din municipiul Cluj-Napoca, începând cu data de 13 august 2025. Măsura vizează atât țigările tradiționale, cât și cele electronice - de tip VAPE.

Potrivit hotărârii Consiliului Local Cluj-Napoca din 12 mai, după 90 de zile, adică din 13 august, se interzice fumatul și utilizarea dispozitivelor electronice de fumat în: stațiile mijloacelor de transport în comun; toate parcurile publice din Cluj-Napoca; bazele și terenurile sportive, conform Ziua de Cluj.

Excepție fac evenimentele publice în aer liber care au fost aprobate oficial de către autorități. Totuși, organizatorii vor avea obligația să delimiteze zone speciale pentru fumători. În parcuri și baze sportive urmează să fie amenajate zone speciale pentru fumători, semnalate corespunzător. Municipalitatea a început să amplaseze panouri în oraș.

Primarul Clujului, Emil Boc, a ieșit și el cu un mesaj pe rețeaua sa de socializare cu această ocazie.

„Nu este doar o simplă regulă, ci este un pas important pentru sănătatea fiecăruia dintre noi și pentru protecția mediului. Copiii noștri vor putea alerga în parcuri fără a fi expuși fumului de țigară. (...) Așteptarea autobuzului nu mai înseamnă inhalarea fumului pasiv”, spune Boc în înregistrare.

Cei care nu vor respecta interdicțiile fumatului vor primi amendă între 100 și 500 de lei, aplicată de poliția locală.

Legea anti-fumat a fost inițiată de deputatul PSD de Cluj, Aurelia Cristea.

