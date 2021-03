Doi interlopi condamnati in dosarul Prostituate pentru VIP-uri, cercetati penal dupa protestele anti-restrictii de la Alba Iulia

Ancheta politistilor vizeaza trei barbati, unul de 37 si doi de 44 de ani, din Alba Iulia, care ar fi promovat actiunea de protest, in mediul on-line, solicitand prezenta cetatenilor in numar cat mai mare si renuntarea la mastile de protectie sanitara. Doi dintre cei cercetati penal sunt persoane cu cazier , cunoscute oamenilor legii. Este vorba despre Raul Rus zis "Pricu" si Adrian Balan zis "Balanel", ambii recidivisti. Pricu a fost eliberat conditionat, cu rest de pedepasa, in 24 martie 2020. Atat Pricu cat si Balanel au fost condamnati penal in dosarul "Prostituate pentru VIP-uri".Totodata, politistii s-au sesizat in legatura cu posibile fapte de impiedicare sau ingreunare a circulatiei pe drumurile publice, fapta prevazuta de art. 339 alin 3 din Codul Penal, fata de mai multe persoane care ar fi parcat, un numar de 10 autoturisme, pe partea carosabila a Bulevardului 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, impiedicand, in acest fel, dreptul la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic.Politistii au identificat un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, care ar fi instigat persoanele sa lase autoturismele pe partea carosabila si sa blocheze, in acest fel, drumul public. In sarcina acestuia a fost retinuta infractiunea de instigare publica , fapta prevazuta si pedepsita de art. 368 din Codul Penal. Politistii au deschis mai multe dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, instigare publica si impiedicarea circulatiei pe drumurile publice.