Cum isi hartuia sotia un sef din Politia Locala Alba Iulia. Ii trimitea mesaje de amenintare si punea politistii sa o urmareasca

Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Alba Iulia marti, 18 mai 2021. Cercetarile au inceput in urma cu trei ani.In 14 februarie 2019, politistul local a fost retinut pentru 24 de ore de catre politisti de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia dupa ce sotia acestuia a depus o plangere penala pentru hartuire. Ulterior, Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia a decis cercetarea acestuia in libertate."In perioada 21.08.2018 - 02.03.2019, inculpatul R., utilizand mai multe posturi telefonice, i-a trimis sotiei sale M., de care era separat in fapt, mai multe mesaje telefonice prin SMS, precum si prin intermediul aplicatiei WhatsApp, parte din ele insotite de poze, continand expresii jignitoare, cuvinte vulgare, incunostiintand-o ca stie unde se afla, totodata informand-o ca este urmarita, dar si mesaje redactate in numele fiului lor minor prin care acesta isi exprima ura si dispretul fata de mama sa, mesaje a caror frecventa si continut i-au creat victimei o stare de temere. Totodata, prin mesajele transmise la datele de 26.02.2019 , 28.02.2019, respectiv la data de 02.03.2019, inculpatul R., a incalcat ordinul de protectie emis la data de 20.02.2019 impotriva sa si in favoarea persoanei vatamate, prin care acestuia i s-a interzis, printre altele, in final, sa contacteze persoana vatamata in orice mod, timp de 6 luni, incepand cu 20.02.2019. La data de 14.02.2019, organele de cercetare penala au dispus retinerea inculpatului R. pe o durata de 24 de ore, incepand cu data de 14.02.2019, ora 13:30 si pana in data de 15.02.2019, ora 13:30", a comunicat Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia.Politistul local a iesit public ulterior si a acuzat o actiune de "represiune" la adresa sa dupa ce ar fi reclamat la DNA acte de coruptie ce ar fi avut loc la Centrul de Formare Initiala si Continua al Ministerului Afacerilor Interne de la Orastie, unde lucra fosta sa sotie.Seful din Politia Locala a mai fost condamnat penal intr-un alt dosar pentru infractiunea de violenta in familie, victima fiind tot sotia acestuia. Judecatoria Alba Iulia a decis, in ianuarie 2021, ca inculpatul trebuie sa achite o amenda penala in valoare de 2.000 de lei. Barbatul mai trebuie sa ii plateasca femeii daune morale in valoare de 1.500 de lei. Aplicarea pedepsei penale a fost amanata pe un termen de supraveghere de doi ani. Hotararea nu este definitiva, fiind contestata de Parchet la Curtea de Apel.