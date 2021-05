Un interlop amendat pentru lipsa mastii de protectie acuza Politia ca ii incalca "dreptul la viata". Pricu revine in forta dupa 1 an de la liberarea conditionata

Motivarea instantei

Liberat conditionat in urma cu un an

Raul Rus, zis Pricu, umbla frecvent fara masca pe strazile din Alba Iulia . Pe retelele de socializare promoveaza mesaje anti-masca si anti-vaccinare si sustine protestele organizate fata de masurile restrictive impuse de Guvern.In 8 si 11 noiembrie 2020, Pricu a fost identificat de politisti in spatii publice fara masca de protectie. A primit doua amenzi in valoare de 1.000 de lei, cu posibilitatea de a achita jumatate din valoare in termen de 15 zile.Pricu nu a platit amenzile si a contestat procesele verbale de sanctionare in instanta. Acesta sustine in actiunea depusa ca fapta retinuta in cuprinsul procesului verbal de contraventie nu exista.A precizat ca niciunul dintre articolele invocate in procesul-verbal de sanctionare nu prevede concret limitarea dreptului de a respira liber, deci limitarea dreptului la viata, prin purtarea unei masti de protectie, care sa acopere fata limitand posibilitatea de respiratie . De asemenea, a sustinut ca obligativitatea purtarii mastii este o masura de natura a incalca anumite drepturi fundamentale garantate prin Constitutie.De asemenea, a sustinut ca este incidenta jurisprudenta CEDO referitoare la prezumtia de nevinovatie. Instanta de judecata a respins ambele actiuni civile motivand, in principal, faptul ca incalcarea unor drepturi prevazute de Constitutie este atributul exclusive al Curtii Constitutionale."Sustinerea petentului in sensul ca obligativitatea purtarii mastii este o masura de natura a incalca anumite drepturi fundamentale garantate prin Constitutie nu poate fi analizata de instanta de judecata in procedura plangerii contraventionale. Conformitatea normelor legale cu legea fundamentala a tarii este atributul exclusiv a Curtii Constitutionale. Instanta subliniaza totusi in acest context ca purtarea mastilor certificate in conditiile legii si cu respectarea normelor medicale nu conduce in sine la suprimarea vietii, contrar opiniei deformate a petentului", a precizat magistratul care a judecat unul dintre cele doua procese.Judecatoria a mai sustinut ca "nici aprecierea petentului conform careia, in lipsa definitiei legale a notiunii de masca de protectie, agentul constatator este liber sa aprecieze ce reprezinta o masca nu este de natura sa conduca la invalidarea procesului verbal sub aspectul temeiniciei sale". Potrivit instantei, sensul notiunii de masca de protectie este notoriu, neputandu-se sustine in mod real ca petentul nu stia cum arata masca de protectie pe care ar trebui sa o poarte. "Argumentul acestuia ca viata este imposibila fara respiratie nu este in masura sa inlature culpa sa in neconformarea la dispozitiile legale", in motivarea hotararii judecatoresti din 21 aprilie 2021.Dupa protestele organizate la sfarsitul lunii martie, la Alba Iulia, Raul Rus (44 ani) a mai primit patru amenzi pe care le-a contestat, de asemenea, in instanta. Una dintre amenzi este in valoare de 5.000 de lei si a fost aplicata pentru organizarea si desfasurarea de adunari publice nedeclarate.Pricu si Balanel sunt cercetati penal pentru organizarea ilegala a unor protesteMai mult, acesta este cercetat penal pentru fapte de zadarnicirea combaterii bolilor. Alaturi de un alt interlop din oras (Adrian Balan, zis Balanel), Pricu este acuzat ca a promovat actiunea de protest in mediul on-line, solicitand prezenta cetatenilor, in numar cat mai mare si neportul mastii de protectie sanitara. Ambii sunt recidivisti, fiind condamnati pentru proxenetism in dosarul "Prostituate pentru VIP-uri".Pricu a fost liberat conditionat cu rest de pedeapsa in 24 martie 2020. Raul Rus si-a facut aparitia in luma interlopa din Alba Iulia la mijlocul anilor '90. A evoluat rapid si a ajuns sa fie liderul interlopilor care controlau viata de noapte din oras. Gruparea pe care o conducea a fost implicata in nenumarate activitati infractionale cu violenta, care au dus la ranirea grava a unor persoane. Controlau activitatile de prostitutie in care erau implicate si tinere minore. De asemenea, erau cunoscuti pentru faptul ca solicitau cu forta taxa de protectie.Inamicii principali erau o alta grupare, formata in special din persoane de etnie roma. Timp de aproape 10 ani, Alba Iulia a fost scena unor veritabile "batalii" intre aceste grupari infractionale. Dominatia lui Pricu asupra lumii interlope locale a durat pana in 2004, cand a fugit din tara, constient ca urma sa fie arestat. A fost retinut in Spania si returnat in Romania. Era acuzat de talharie si lipsire de libertate dupa ce, impreuna cu alti "tovarasi", a dus o tanara minora pe malul raului Mures, unde aceasta a fost agresata si lasata dezbracata.Raul Rus nu a mai iesit din inchisoare pentru ca, intre timp, a fost condamnat la aproape 8 ani dupa gratii pentru infractiuni de mare violenta. A fost eliberat conditionat in 2008, cu un rest de pedeapsa de 1.027 de zile. Revenit acasa, Pricu si-a reluat activitatile infractionale. A ajutat ilegal un fost coleg de celula de la Aiud sa fie eliberat mai repede, fiind trimis in judecata, in 2011, de procurori DNA pentru complicitate la dare de mita la un functionar de penitenciare. In 2014 a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare.In perioada 2008 - 2010 a constituit o noua grupare care se ocupa de proxenetism si trafic de persoane. In 2010, Pricu, a fugit din nou, inainte de descinderile care s-au finalizat cu arestarea a peste 10 persoane. De data aceasta, desi era urmarit la nivel european si international, nu a fost gasit de autoritati timp de 7 ani. S-a intors singur in 2017, dupa ce a fost condamnat definitiv la 5 ani si 6 luni inchisoare.