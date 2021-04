Interlopul periculos care vrea sa scape de inchisoare. Cum se lupta judecatorii sa-l tina inchis pe Moisin Alen, infractorul adus in Romania dupa ce a fost prins in Olanda

Aproape 100 de procese la Judecatoria Aiud

Spatiul de plimbare, asemanat cu o "cusca zoo"

In cursul carierei infractionale acesta a fost judecat pentru tulburarea linistii publice, proxenetism, furt calificat, infractiuni informatice, infractiuni contra persoanelor, santaj, camatarie, trafic de droguri.La o perchezitie in luna ianuarie 2017, anchetatorii au gasit in locuinta acestuia 46 de tablouri in valoare de 50.000 euro, 4 bucati de fildes de elefant avand greutatea totala de 53 kg si o valoare estimata la 53.000 euro si aproape un kilogram si jumatate de cannabis. La un moment dat a plecat din tara in Spania, unde a fost prins si extradat.In prezent, Alen Moisin este inchis la Penitenciarul Gherla, dar pana in februarie 2021 a fost "cazat" la Penitenciarul Aiud. De atunci si pana in prezent a depus mai multe plangeri cu privire la conditiile din inchisoare si a solicitat recalcularea cuantumului pedepsei si chiar liberarea conditionata.Cu foarte putine exceptii, plangerile acestuia au fost respinse in instanta ca fiind neintemeiate. Altele sunt in curs de judecata. Acesta este incarcerat in regim de maxima siguranta si este inclus in categoria condamnatilor care prezinta risc, motiv pentru care viata din penitenciar este mult mai restrictiva.Cat a fost inchis la Aiud a deschis aproape 100 de procese. Dupa transferul la Gherla, a depus si aici alte 15 sesizari. In 22 februarie, Judecatoria Gherla i-a respins o cerere de liberare conditionata pe motiv ca a fost sanctionat disciplinar, nu a muncit in timpul detentiei, nu a avut o comportare regulamentara si nu a dat dovezi de indreptare si nu a inregistrat recompense.De asemenea, Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins recent o contestatie la excutare prin care a incercat sa scurteze perioada pana la care poate formula o noua cerere de liberare conditionata, termen stabilit pentru luna iunie 2021. Moisin a inceput executarea pedepsei la data de 18 februarie 2017, cand a fost adus in tara din Spania, si urmeaza sa fie liberat la termen la data de 17 septembrie 2023. A mai stat o perioada in arest preventiv, care se scade din pedeapsa pe care trebuie sa o execute.Multe dintre procesele acestuia vizeaza conditiile din penitenciare. In 23 aprilie, Moisin si alti trei detinuti au obtinut definitiv obligarea Penitenciarului Gherla de a solicita "de indata" transferarea in alte penitenciare din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor unde li se pot asigura conditiile minime de cazare". Acestia au solicitat respectarea spatiului minim de patru metri patrati pentru fiecare detinut.Cat a stat inchis la Aiud, interlopul brasovean s-a declarat este nemultumit de conditiile din curtea de plimbare "care sunt similare unei custi zoo" si de faptul ca nu sunt geamuri termopan la camera de detinere. De asemenea, alocarea sumei de 4 lei pentru o zi de detentie este considerata de acesta "insuficienta si inumana".Interlopul a mai contestat faptul ca nu se respecta Directiva CEDO referitoare la numarul de ore care trebuiesc efectuate in afara camerelor de detinere, respectiv 8 ore, el petrecand doar 2 ore la plimbare. De asemenea, s-a mai plans ca, de cand este in penitenciar, nu a participat la activitati in afara camerei de detinere.Intr-o alta plangere, Alen Moisin a sesizat judecatorul delegat cu privire la faptul ca in fiecare saptamana cand da hainele la spalat i se returneaza ude, fiind obligat sa improvizeze in camera diferite modalitati de a le intinde la uscat. A mai spus ca nu se respecta dispozitia directorului ANP care impune amenajarea unei spalatorii, spatii pentru uscat hainele sau pentru calcat. Moisin s-a mai plans de faptul ca i-a fost incalcat dreptul la invatamant precum si de faptul ca i s-a refuzat pe nedrept vizita intima.