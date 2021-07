Petrecere cu zeci de oameni inarmati cu furci, topoare, sabii si bate de baseball. "Este vorba despre Petre Gemaru, inca un lider de interlopi" VIDEO

"Furci, topoare, sabii, cazmale si bate de baseball, sunt ingredientele ultimei petreceri date de "jmecherii" din Bucuresti. Este vorba despre Petre Gemaru, inca un lider de interlopi. Din pacate, daca ne veti intreba ce poate face politia , va spunem doar ca ultima modificare a Codului penal a usurat activitatea interlopilor care pot circula acum nestingheriti cu arme albe, de toate felurile in portbagaje si autoturismele de lux pe care le conduc, pentru ca legiuitorul s-a gandit ca sunt periculoase doar la adunari publice, manifestari cultural sportive, locuri de agrement/distractie sau mijloace de transport in comun. Mai mult, pedeapsa a fost injumatatita de la 2 ani la 1 an", sustine cei de la Europol.Potrivit acestora vechea reglementare legislativa era urmatoarea: Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava, urmatoarele fapte: 1. portul, fara drept, in locurile si imprejurarile in care s-ar putea primejdui viata sau integritatea corporala a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea si linistea publica, a cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului ori a altor asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru taiere, impungere sau lovire, precum si folosirea in asemenea locuri sau imprejurari a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru socuri electrice (...)" Noua reglemntare a micsorat limita maxima a pedepsei : "Se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, fapta de a purta fara drept, la adunari publice, manifestari cultural sportive, in locuri special amenajate si autorizate pentru distractie ori agrement sau in mijloace de transport in comun: cutitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru taiere, intepare sau lovire, arme neletale care nu sunt supuse autorizarii ori dispozitive pentru socuri electrice, substante iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant"