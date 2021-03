Concluziile anchetei in cazul crimelor de la Onesti: Criminalul avea mai multe dosare penale pentru fapte cu violenta. Negociatoul nu a fost informat ca agresorul a sunat la 112

Adjunctul inspectorului general al Politiei Romane, chestor de politie Florentin Bracea, a afirmat, joi, imtr-o conferinta de aresa, ca s-au descoperitmai multe probleme dupa interventia de la Onesti. Ca o prima concluzie, in cadrul gestionarii sesizarii din data de 1 martie , politistii din Bacau nu au documentat corespunzator autorul cu privire la existenta antecedentelor penale (...) si amenintarile transmise anterior ", a afirmat Bracea. Din verificarile efectuate a reiesit faptul ca modul relationare intre factorii de decizie care au gestionat evenimentul a fost unul defectuos (...) negociatorul nu a fost informat cu privire la dialogul telefonic al autorului cu operatorul de la 11 si nu a cunoscut eventualele revendicari formulate de acesta", a adaugat adjunctul Politiei Romane.Acesta a precizat ca politistii din Bacau aveau toate elementele unei interventii in forta. De asemenea, adjunctul Politiei Romane a precizat ca nu au fost respectate nici procedurile legale de anuntare a unui astfel de eveniment."Datele transmise catre IGPR au fost incoplet, eronate si transmise cu intarziere", au mai precizat oficialii Politiei Romane.Acestia au explicat ca pe numele barbatului au fost deschise, de-a lungul timpului, mai multe dosare penale, inclusiv pentru fapte comise cu violenta, lucru care nu a fost transmis la Bucuresti Doi muncitori in varsta de 36 si 52 de ani care renovau un apartament in Onesti au fost ucisi in 1 martie de catre fostul proprietar, in varsta de 68 de ani, suparat ca fusese evacuat. Crimele aua avut loc dupa ce agresorul i-a sechestrat si legat pe cei doi, in balconul locuintei. Politia a deschis focul pentru a intra in apartament dupa ce negocierile dintre agresor si fortele de ordine au esuat, la capatul a mai bine de sase ore. Conducerea Politiei Judetene Bacau si a Politiei Onesti a fost demisa si a fost sesizat Parchetul pentru neglijenta in serviciu. Agresorul - Gheorghe Morosan - avea asupra sa un cutit cu lama de 27 de centimetri, spray paralizant si 10 coliere autoblocante cu care apoi si-a imobilizat victimele. El a inceput sa loveasca victimele, cu cutitul, dupa ce unul dintre muncitori l-a lovit cu piciorul, conform procurorilor.Tribunalul Bacau a admis in 8 martie cererea procurorilor si a dispus arestarea preventiva a lui Gheorghe Morosan, pentru infractiunea de omor calificat.Potrivit Parchetului Tribunalului Bacau, in 1 martie, barbatul si sotia sa au plecat de acasa cu intentia de a se razbuna, dupa ce au fost anuntati ca in apartamentul din care fusesera evacuati in 2010 au loc lucrari de renovare.