Ultima zi in care fermierii afectati de seceta mai pot depune cereri pentru despagubiri

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat poate fi descarcat de pe site-ul APIA.Cererile se depun la centrele judetene/locale ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti , pe raza carora/caruia a fost depusa cererea unica de plata in Campania 2020.Cererea de solicitare a ajutorului de stat, insotita de documentele solicitate, poate fi transmisa la centrele judetene/locale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti si prin fax sau posta sau in format electronic prin e-mail.Beneficiarii sunt producatorii agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, precum si producatorii agricoli persoane juridice, cu exceptia grupurilor de producatori.Ajutorul de stat se acorda beneficiarilor care au infiintat in toamna anului 2019 urmatoarele culturi: grau, secara, triticale, orz, orzoaica, ovaz, rapita.Beneficiarii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa detina proces-verbal de constatare si evaluare a pagubelor, incheiat pana la data de 15 iunie inclusiv, in care procentul de calamitare este de peste 30% aferent culturii calamitate; suprafata calamitata sa reprezinte peste 30% din suprafata totala declarata in Cererea unica de plata in anul 2020, aferenta culturii calamitate si sa fie inregistrati in evidentele APIA in anul 2020, cu cerere unica de plata 2020;De asemenea, fermierii nu trebuie sa se afle in dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau in faliment la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, in baza evidentelor Oficiului National al Registrului Comertului.Totodata, suprafata pentru care se acorda ajutorul de stat nu poate depasi suprafata culturii declarate in cererea unica de plata 2020.La inceputul lunii septembrie, ministrul Agriculturii, Adrian Oros , anunta ca fermierii pot depune cererile de despagubiri pentru seceta pana la 15 septembrie, adaugand ca banii vor incepe sa le intre in conturi trei zile mai tarziu."Primul pachet de scheme, care este din bugetul national, are termen de depunere 15 septembrie - pentru seceta, respectiv 29 septembrie - pentru celelalte scheme din sectorul zootehnic. In momentul in care expira data de depunere, in 2-3 zile putem incepe sa dam banii. Aceste plati sunt facute prin APIA si posibilitatea ca aceste plati sa ajunga la ei este mult mai mare. Doar pentru apicultori facem platile prin directiile agricole judetene. In rest, toate platile le vom face prin APIA. In momentul in care se finalizeaza inscrierile, acestea se centralizeaza, se fac cateva verificari, iar, dupa trei zile, banii vor incepe sa intre in conturile fermierilor", a aratat ministrul.Guvernul a aprobat, pe 24 august, o ordonanta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru despagubirea fermierilor afectati de seceta."A fost adoptata ordonanta pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru despagubirea fermierilor afectati de efectele secetei. Vorbim despre o schema de ajutor de stat cu un buget de 850 de milioane de lei pentru un numar de aproximativ 34.400 de fermieri si o suprafata afectata de aproximativ 1,6 milioane de hectare. Valoarea maxima a sprijinului acordat in cadrul aceste scheme de ajutor de stat poate sa ajunga pana la 925 de lei pe hectar pentru suprafetele afectate de seceta", anunta la acel moment seful Cancelariei premierului, Ionel Danca.