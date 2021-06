Salvamontistii acuza o "postare jenanta" a Jandarmeriei Vrancea: "Se lauda cu actiunea de salvare facuta de Salvamont"

In postarea de pe Facebook , Inspectoratul Judetean de Jandarmi Vrancea sustine ca un echipaj "a intervenit in sprijinul pompierilor in Punctul Frumoasele, de pe raza comunei Nereju, pentru salvarea si evacuarea unor persoane ce au ramas izolate din cauza formarii unui torent de apa, pe albia raului Zabala"."Dupa multe ore, misiunea s-a incheiat cu succes, iar cele 12 persoane au fost transportate in siguranta in localitatea Nereju", mai sustin jandarmii din Vrancea. Cei de la Salvamont spun ca Jandarmeria se lauda cu actiunea de salvare facuta de ei fara sa nominalizeze acest fapt."Se lauda cu actiunea de salvare facuta de Salvamont fara sa nominalizeze acest fapt. SALVAMONT Vrancea a realizat sistemului de evacuare, intreg echipamentul folosit a apartinut Salvamont, un salvamontist a trecut raul la cei surprinsi de viitura, le-a pus hamuri de salvare pe ei si i-a asigurat pe tiroliana. Dar, asa e cand privitorii se cred mari salvatori. Jenanta atitudine domnilor jandarmi, eroi la privit! Si puteati sa ne aduceti si multumiri ca vi-am salvat drona pe care ati manevrat-o atat de profesional incat ati dat cu ea in apa, dar, daca nu eram noi sa o recuperam nu mai aveati cu ce imagini sa va laudati abilitatile de cameraman", se sustine in precizarea Salvamont.