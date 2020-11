Povestea impresionanta a cainelui Ralph, salvat de veterinari dupa ce a inghitit o masca de protectie

Cainele, in varsta de un an, a fost supus unei interventii chirurgicale de urgenta la clinica veterinara de caritate PDSA din Liverpool, dupa ce masca i-a blocat intestinele."Noi banuim ca probabil a furat-o din geanta fiicei mele, in timpul noptii", a declarat proprietara animalului, Julie Veidman, citata de Press Association."A avut mereu o slabiciune pentru sosete, uneori si pentru lenjerie, asa ca tinem intotdeauna lucrurile departe de la el. Nu am crezut niciodata ca poate sa manance o masca de fata", a adaugat proprietara.PDSA a inregistrat o crestere a solicitarilor pentru servicii veterinare de la prima carantina din Marea Britanie si criza economica din martie.Tara este din nou sub masuri stricte anti-coronavirus.Proprietara lui Ralph a apelat la organizatia de caritate dupa ce a incetat sa lucreze ca asistenta de vanzari din cauza abuzului clientilor in timpul primei perioade de carantina, noteaza DPA.