Au pus la cale o orgie dar au ramas si fara bani, si cu poftele sexuale nesatisfacute. Aventuri penale cu doi soti si cinci barbati

Barbatii intentionau sa organizeze o orgie cu femeia in varsta de 22 de ani. Escorta a facut acest lucru la indicatia sotului ei. Ulterior, "victimele" inselaciunii s-au razbunat pe ambii soti. In cele din urma, toti cei sapte protagonisti au ajuns "colegi" inculpati intr-un dosar penal trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia.Acuzatiile sunt cele de inselaciune, instigare la inselaciune, lovire si tulburarea ordinii si linistii publice. Cei cinci barbati au platit femeia pentru a intretine relatii sexuale , dar, in final, au ramas si fara bani si fara partida de sex promisa. Incidentul a avut loc in luna iulie 2018.Barbatii nesatisfacuti au decis sa se razbune pe femeie si pe sotul acesteia.Inculpatii trimisi in judecata sunt sotii D. Ana (22 de ani, cu antecedente penale) pentru savarsirea infractiunii de inselaciune si D. Florea (28 de ani, cu antecedente penale) pentru savarsirea infractiunii de instigare la inselaciune, respectiv "victimele" infractiunii de inselaciune: M. Victor (35 de ani), pentru savarsirea a doua infractiuni de lovire sau alte violente si a unei infractiuni de tulburare a ordinii si linistii publice si O. Ioan (28 de ani), B. Alexandru (42 de ani), M. Cristian (35 de ani, cu antecedente penale) si R. Ioan (31 de ani), toti trei pentru savarsirea unei infractiuni de lovire sau alte violente si a unei fapte de tulburare a ordinii si linistii publice. Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori , in sarcina inculpatei D. Ana s-a retinut faptul ca in noaptea de 25/26 iulie 2018, instigata fiind de catre sotul sau D. Florea, a solicitat si obtinut de la cei cinci barbati suma de 1.100 lei, inducandu-i pe acestia din urma in eroare cu privire la intentia sa de a intretine relatii sexuale cu ei. D. Florea este acuzat ca a determinat-o pe sotia sa sa ii insele pe cei cinci protagonisti cu privire la faptul ca urmeaza sa intretina relatii sexuale, obtinand in acest scop suma mentionata fara a mai presta serviciile pentru care a fost platita.In sarcina lui M. Victor s-a retinut faptul ca in noaptea de 25/26 iulie 2018 si in timp ce se afla intr-un local din Alba Iulia impreuna cu alti trei barbati, a lovit-o pe inculpata D. Ana, cauzandu-i leziuni a caror gravitate a fost evaluata printr-un numar de 1-2 zile ingrijiri medicale. In aceeasi noapte a fost batut si D. Florin, care a suferit leziuni pentru care a avut nevoie de 5-6 zile de ingrijiri medicale. M. Cristian, O. Ioan, B. Alexandru, R. Ioan sunt acuzati de faptul ca, in noaptea de 25/26 iulie 2018, in timp ce se aflau intr-un local din Alba Iulia, l-au lovit pe sotul femeii care trebuia sa le satisfaca poftele sexuale.Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Alba Iulia si urmeaza sa se pronunte un judecator de camera preliminara.