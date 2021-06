Avocat din Brasov, retinut de procurori. Este suspectat ca a intretinut relatii sexuale cu o minora

Conform sursei citate, barbatul ar fi intretinut, in ultimele trei luni, relatii sexuale cu o minora de 16 ani. Procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Brasov a dispus la data de 2 iunie efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un suspect, avocat, pentru savarsirea infractiunii de "act sexual cu un minor", (...) constand in aceea ca, in perioada decembrie 2020 - martie 2021 , acesta a intretinut relatii sexuale cu o minora in varsta de 16 ani, abuzand de situatia vadit vulnerabila a acesteia", a precizat sursa citata.Potrivit acesteia, barbatul a fost retinut pentru o durata de 24 ore.