Barbat arestat preventiv la Braila dupa ce ar fi avut, timp de mai multe luni, raporturi sexuale orale cu un copil

Conform IPJ Braila, barbatul este banuit ca, in perioada septembrie 2020-ianuarie 2021, ar fi intretinut de mai multe ori raporturi sexuale orale cu un copil."La data de 22 februarie a.c., politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale l-au depistat pe un barbat, de 45 de ani, din Braila, banuit de comiterea infractiunii de viol si corupere sexuala a minorilor. In fapt, in perioada septembrie 2020 - ianuarie 2021, acesta ar fi intretinut, in repetate randuri, raporturi sexuale orale cu un minor", precizeaza Politia Braila.Initial, barbatul a fost retinut de Parchetul de pe langa Judecatoria Braila, iar marti instanta a admis propunerea Parchetului si a dispus fata de brailean masura arestarii preventive, pentru o perioada de 30 de zile.Barbatul a fost incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila.