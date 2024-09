Facturile la incalzire explodeaza in ianuarie. In ce orase se plateste cel mai mult?

Facturile la incalzire pentru luna ianuarie vor creste cu 20% in multe dintre orasele tarii si chiar se vor dubla in zonele cele mai afectate de temperaturile scazute, potrivit estimarilor.

Astfel, in localitatea Sfantu Gheorghe, unde temperaturile au coborat pana la minus 30 de grade Celsius, oamenii se asteapta sa plateasca aproape dublu pentru caldura din case.

Majorari ale facturilor, de la 8% la Targu Mures pana la 30% la Arad sau chiar 40% la Sfantu Gheorghe, sunt asteptate in conditiile in care temperaturile au coborat, in ultimele zile din ianuarie si primele din februarie, sub minus 15 grade Celsius, potrivit Mediafax.

Oamenii au platit, in majoritatea zonelor, facturi majorate in decembrie fata de noiembrie, insa se asteapta la cresteri mai mari in ianuarie.

Daca in zonele in care locuintele nu mai sunt racordate la sistemul centralizat facturile au crescut cu cateva zeci de lei sau s-au mentinut la acelasi nivel, urmand ca la regularizare oamenii sa plateasca mai multi bani, in localitatile in care caldura ajunge in case prin sistem centralizat cresterile au fost mai mari, in decembrie, in medie cu 10-15%.

Astfel, la Timisoara, facturile pentru incalzirea apartamentelor bransate la sistemul centralizat au crescut cu cateva sute de lei in decembrie fata de noiembrie, iar in ianuarie facturile vor creste cu circa 20% fata de luna precedenta, din cauza temperaturilor scazute.

Aici, cele mai mari facturi la incalzire au fost inregistrate in blocurile in care majoritatea locatarilor detin centrale termice, costul total al energiei termice livrate in imobilele respective fiind impartit intre locatarii bransati la sistemul centralizat, ajungandu-se inclusiv la o factura de 729 de lei la un apartament cu doua camere.

