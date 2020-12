Femeie filmata pe ascuns in timp ce intretine relatii sexuale. Materialul video a fost postat de un barbat pe sase site-uri porno. Decizia revoltatoare a procurorilor

Infractiunile au avut loc in martie 2016, iar in iunie 2020 inculpatul H. Andrei Cornel a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia pentru o pedeapsa de 6 luni de inchisoare cu amanarea executarii pe o perioada de 2 ani. Condamnarea este una simbolica pentru ca, daca in perioada respectiva barbatul respecta toate conditiile impuse in acord, pedeapsa se va sterge si acesta va ramane cu cazierul curat. Este acuzat de doua infractiuni de violare a vietii private si de ultraj contra bunelor moravuri.Judecatoria Alba Iulia a respins acordul incheiat intre barbat si procurori, dar solutia a fost contestata la Curtea de Apel, instanta care urmeaza sa pronunte sentinta definitiva. Potrivit acordului, in luna martie 2016, inculpatul H. Andrei Cornel a filmat-o cu un telefon mobil cu functia de inregistrare audio-video pornita si a inregistrat-o pe partea vatamata din dosar, fara acordul acesteia, in timp ce intretinea relatii sexuale cu un alt barbat, suspect si el in dosarul deschis de procurori.Activitatea a avut loc la locuinta lui H. Andrei Cornel, care, ulterior, a modificat inregistrarea prin distorsionarea fetei prietenului sau pentru a nu putea fi recunoscut, iar apoi a prezentat inregistrarea mai multor persoane si a publicat-o pe site-uri de internet cu continut pornografic (redtube.com, pornhub.com, etc). Femeia in cauza a declarat ca in locuinta respectiva se mai afla inca o persoana de sex feminin, respectiv prietena inculpatului H. Andrei Cornel. Pe parcursul acelei seri suspectii au insistat in repetate randuri ca aceasta sa isi petreaca restul noptii impreuna cu suspectul in apartament, desi locuinta prietenului sau se afla relativ aproape, aceasta acceptand intr-un final."In acea noapte, persoana vatamata a intretinut relatii sexuale cu suspectul O. in locuinta inculpatului, fara a realiza si fara a-si da acordul cu privire la inregistrarea audio-video a acestei activitati. Din declaratiile persoanei vatamate si din inregistrarea audio-video reiese ca, in timpul actului sexual, prietenul sau a insistat ca becul sa ramana aprins, desi persoana vatamata l-a stins la un moment dat, fapt care denota o suspiciune cu privire la cunoasterea de catre acesta a faptului ca sunt inregistrati audio-video. In data de 16.07.2016, inculpatul H. Andrei Cornel a avut o discutie in contradictoriu si cu jigniri pe reteaua de socializare Facebook cu persoana vatamata, ocazie cu care acesta a proferat amenintari la adresa victimei, afirmand ca va regreta cuvintele pe care i le-a adresat, respectiv ca persoana vatamata i-a refuzat avansurile sexuale", se precizeaza in documentul ajuns pe masa judecatorilor.In 31 august 2016, tanara filmata a fost instiintata de catre o cunostinta despre existenta unei inregistrari audio-video cu ea pe un site porno. Femeia a recunosct activitatea ca fiind actul sexual ce l-a intretinut in locuinta lui H. Andrei Cornel. "Inregistrarea audio-video a fost incarcata pe mai multe site-uri cu continut pornografic, mentionate in plangere de catre persoana vatamata, pe care le-a descoperit prin accesarea motorului de cautare Google . Persoana vatamata a precizat ca inregistrarea s-ar fi putut efectua cu un telefon mobil al inculpatului ce s-a aflat in acel moment in camera respectiva, in pozitie verticala, iar acesta detine aplicatii si cunostinte informatice in vederea editarii unor inregistrari video", se mai sustine in hotararea Judecatoriei.Anchetatorii au iniiat si activitati de supreveghere tehnica a suspectilor, astfel incat la un moment dat, in cursul verii anului 2016, intr-un anturaj format de patru persoane H. Andrei Cornel s-a laudat ca l-a facut vedeta pe prietenul sau, in sensul ca a pus pe internet un filmulet cu acesta intretinand relatii sexuale cu o persoana de sex feminin. Le-a relatat celor trei ca a modificat fata si vocea acestuia pentru a nu putea fi recunoscut si le-a aratat pe telefonul sau mobil inregistrarea cu actul sexual."Continutul faptelor, care sub aspect subiectiv au fost savarsite cu intentie directa, denota un grad ridicat de periculozitate al faptei si al inculpatului si reclama o atitudine ferma din partea organelor judiciare, care nu trebuie sa incurajeze un astfel de comportament, prin negocierea unei sanctiuni penale atat de blande a carei aplicare sa fie, in plus, amanata, luand in considerare si imprejurarea ca persoana vatamata a fost amenintata cu darea in vileag a unor informatii compromitatoare.Instanta are in vedere ca persoana vatamata a aflat despre filmarea compromitatoare de la o cunostinta si cautand pe internet a gasit 6 site-uri cu continut pornografic in care filmarea fusese incarcata. Ca atare, in urma publicarii filmarii, viata personala i-a fost grav afectata, persoana vatamata primind diverse mesaje cu propuneri indecente, fiind tinta jignirilor localnicilor din orasul de domiciliu, iar din cauza rusinii atat relatiile familiale, cat si cele profesionale s-au racit, persoanei vatamate fiindu-i cauzat un stres considerabil. In acest context, instanta are in vedere ca insusi medicul stomatolog la care persoana vatamata mergea cu regularitate i-a transmis ca nu mai are ce cauta la cabinetul de stomatologie, intrucat ii strica reputatia", astfel a motivat instanta decizia de a respinge acordul dintre procurori si inculpat.Instanta a mai constatat ca barbatul nu a recunoscut savarsirea faptelor in cursul urmaririi penale, revenind asupra declaratiei si sustinand formal ca recunoaste faptele in vederea incheierii unui acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorul de caz."In raport de gravitatea infractiunilor, instanta nu poate sa nu se intrebe care ar trebui sa fi gradul de periculozitate al unor astfel de fapte, pentru ca inculpatul sa fie condamnat la pedeapsa inchisorii in regim de detentie, daca faptele de filmare fara drept a persoanei vatamate in timp ce aceasta intretinea relatii sexuale, modificarea inregistrarii prin distorsionarea doar a fetei suspectului, pentru ca doar suspectul sa nu poata fi recunoscut, urmata de prezentarea inregistrarii mai multor persoane si publicarea acestei filmari pe diverse site-uri cu continut pornografic, imprejurari care au afectat grav relatiile familiale si profesionale ale persoanei vatamate ating doar gradul de periculozitate pentru a se negocia pedeapsa rezultanta de 6 luni inchisoare, a carei aplicare sa fie amanata. Prevenirea savarsirii de noi infractiuni nu se rezuma numai la impiedicarea condamnatului de a comite alte incalcari ale legii penale, ci are ca scop si atentionarea celorlalti destinatari ai legii penale de a nu comite astfel de incalcari, fiind astfel satisfacute atat scopul imediat cat si scopul mediat al pedepsei", se mai sustine in motivare.Magistratul a mai sustinut ca acordul de recunoastere a vinovatiei trebuie sa se incheie avand la baza toate imprejurarile de comitere a faptei, luand in considerare atat practica parchetului, cat si a instantei de judecata, constanta in aceasta materie.