Locuitorii din Petrosani, fara caldura si apa calda in plina iarna

Autor: Marius Mitrache
Marti, 14 Decembrie 2010, ora 19:02
2105 citiri
Locuitorii din Petrosani, fara caldura si apa calda in plina iarna
Foto: Ziare.com / Marius Mitrache

Mii de oameni, copiii din scoli si gradinite, precum si angajatii din institutiile publice au ramas fara caldura si apa calda, la Petrosani, din cauza unor defectiuni.

Nicio locuinta bransata la sistemul public de termoficare nu a mai fost incalzita de luni noaptea, iar reprezentantii societatii de termoficare spun ca de vina ar fi o defectiune aparuta la magistrala, precum si o spartura la una dintre conductele principale din oras.

"De vina este o defectiune care a aparut luni noaptea pe magistrala principala de la Paroseni, undeva in zona Aninoasa. De asemenea, am depistat si la noi o spartura la o teava care alimenteaza trei puncte termice, in spatele Primariei.

Cei de la Paroseni ne-au transmis ca isi vor remedia defectiunea pana marti seara la ora 20:00, dupa care speram sa reluam furnizarea cu agent termic ", spune Ovidiu Munteanu, director SC Termoficare SA Petrosani.

Aceasta este prima interventie majora din iarna care tocmai a venit.

Cel mai probabil, sistemul va fi amorsat, daca sunt remediate defectiunile, pana cel mai tarziu miercuri dimineata, iar oamenii isi vor petrece inca o noapte in frig.

Cât valorează acum aurul românesc ajuns la ruși. „Nu am uitat și nici nu am cedat în această luptă”
Cât valorează acum aurul românesc ajuns la ruși. „Nu am uitat și nici nu am cedat în această luptă”
Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României și autor al unor cărți despre soarta aurului românesc a vorbit într-un interviu recent despre Tezaurul României...
Nu mai există partide de „stânga” și de „dreapta”, avertizează un cunoscut politolog: „Acum, clivajul este între aceste două tabere! USR are un comportament mai autoritar decât PSD”
Nu mai există partide de „stânga” și de „dreapta”, avertizează un cunoscut politolog: „Acum, clivajul este între aceste două tabere! USR are un comportament mai autoritar decât PSD”
Politologul Andrei Țăranu susține că politica din România s-a schimbat foarte mult, față de anii ‘90. De asemenea, ceea ce va urma în următorii ani va accentua diferența față de...
#agent termic sistat Petrosani, #incalzire oprita Petrosani, #avarie retea incalzire , #intretinere
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"M-a apucat de gat si m-a ridicat de la pamant". A agresat o asistenta medicala: "Mi-a fost frica! Castiga 4.000.000 Euro"
Digi24.ro
Inregistrare socanta la cateva minute dupa explozia din Rahova. Ce ii spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
DigiSport.ro
Lovitura de proportii la FCSB: unul dintre liderii echipei, OUT! + "N-o sa mai joace acolo"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Meta anunță schimbări importante la Facebook și Instagram. Ce trebuie să știe toți părinții care își lasă copiii pe rețelele de socializare
  2. Cele trei locuri de la noi din țară despre care românii spun că sunt „încărcate energetic”. „Dacă crezi, este. Dacă nu, nu este”
  3. Obsesia cea mai mare a lui Vladimir Putin în legătură cu Ucraina. Ce i-a cerut lui Donald Trump în ultima conversație pentru a încheia războiul
  4. Răspuns uluitor al purtătoarei de cuvânt a lui Donald Trump pentru un jurnalist: "Mă-ta!" Ce întrebare a scos-o din minți pe Karoline Leavitt
  5. Cum pregătea Hamas un atac împotriva civililor din Gaza. „Informații credibile” de la Departamentul de Stat al SUA
  6. Ce se va întâmpla cu blocul distrus de explozie din Rahova. Autoritățile au anunțat decizia: „Cum trebuie intervenit asupra imobilului și cât de afectat este”
  7. Explozie la un bloc din municipiul Bistrița. Cauza posibilă, o acumulare de gaze
  8. Benjamin Netanyahu, decis să candideze pentru un nou mandat. Premierul deţine recordul pentru cel mai mare număr de ani petrecuţi la conducerea guvernului israelian
  9. Paranoia crește la Kremlin privind transferul de putere: Succesiunea lui Putin anunțată de un rus din exil
  10. Estonia avea un drum care trecea 30 de metri prin Rusia. După ce au văzut soldați ruși pe acolo, l-au închis și acum fac rută ocolitoare