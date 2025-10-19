Locuitorii din Petrosani, fara caldura si apa calda in plina iarna

Mii de oameni, copiii din scoli si gradinite, precum si angajatii din institutiile publice au ramas fara caldura si apa calda, la Petrosani, din cauza unor defectiuni.

Nicio locuinta bransata la sistemul public de termoficare nu a mai fost incalzita de luni noaptea, iar reprezentantii societatii de termoficare spun ca de vina ar fi o defectiune aparuta la magistrala, precum si o spartura la una dintre conductele principale din oras.

"De vina este o defectiune care a aparut luni noaptea pe magistrala principala de la Paroseni, undeva in zona Aninoasa. De asemenea, am depistat si la noi o spartura la o teava care alimenteaza trei puncte termice, in spatele Primariei.

Cei de la Paroseni ne-au transmis ca isi vor remedia defectiunea pana marti seara la ora 20:00, dupa care speram sa reluam furnizarea cu agent termic ", spune Ovidiu Munteanu, director SC Termoficare SA Petrosani.

Aceasta este prima interventie majora din iarna care tocmai a venit.

Cel mai probabil, sistemul va fi amorsat, daca sunt remediate defectiunile, pana cel mai tarziu miercuri dimineata, iar oamenii isi vor petrece inca o noapte in frig.

