Orgia sexuala cu copii de la Ploiesti. Fata de 10 ani ar fi recunoscut ca a consimtit la intretinerea de raporturi orale cu cinci tineri

Potrivit acestora, minora a recunoscut in fata anchetatorilor si a parintilor faptul ca, in urma cu doua saptamani, a fost de acord sa intretina raporturi sexuale cu cei cinci tineri cu varste cuprinse intre 13 si 15 ani, ea nefiind la prima fapta de acest fel. Toti cei cinci adolescenti au fost identificati si audiati , pana la aceasta ora nefiind dispuse masuri de catre anchetatori, au precizat sursele citate. De asemenea, fata a fost supusa unui examen medico-legal.Politistii din Ploiesti au deschis un dosar penal pentru viol, act sexual cu un minor, pornografie infantila si lovire sau alte violente, dupa ce o fetita de 10 ani i-a povestit tatalui ei ca ar fi intretinut raporturi sexuale cu mai multi tineri, cu varste cuprinse intre 13 si 15 ani.Conform datelor transmise duminica de Inspectoratul de Politie Judetean Prahova, politistii dispeceratului Sectiei nr. 2 de Politie Ploiesti au fost sesizati, sambata seara, prin apel 112 de catre un barbat despre faptul ca fiica sa ar fi fost agresata de trei tineri in cursul aceleiasi zile, in jurul orei 18,00. In baza sesizarii s-a constituit echipa operativa care a depistat si identificat cei 3 minori. Din cercetarile efectuate a reiesit ca minora de 10 ani a povestit tatalui sau ca, in urma cu aproximativ doua saptamani, ar fi intretinut raporturi sexuale cu mai multi tineri, cu varste cuprinse intre 13 si 15 ani, iar unul dintre acestia ar fi filmat partial scena si ar fi postat inregistrarea pe o retea de socializare", precizeaza sursa citata. Aceste scene ar fi avut loc in toaleta publica din zona Halelor Centrale din Ploiesti. Pentru stabilirea cu exactitate a situatiei de fapt, minora a fost audiata in prezenta parintilor, a unui avocat din oficiu, precum si a reprezentantilor DGASPC.