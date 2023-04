Preturile gazelor si energiei ar putea fi mentinute, pentru unele categorii de clienti

Preturile gazelor naturale si energiei electrice ar putea fi mentinute pentru anumite categorii de clienti si dupa 2015, conform unui proiect de Ordonanta de Urgenta propus de ANRE.

Conform intelegerii cu Fondul Monetar International, Guvernul s-a angajat sa elimine tarifele stabilite de ANRE pentru energia electrica si gaze naturale.

Proiectul de ordonanta prevede insa ca, daca se constata necesitatea mentinerii preturilor reglementate ca obligatii de serviciu public pentru unele categorii de clienti, termentul de 31 decembrie 2015 pentru modificarea preturilor poate fi modificat, scrie Mediafax.

FMI a cerut Executivului sa prezinte, pana in luna septembrie, un calendar etapizat de liberalizare a preturilor reglementate la gazelor naturale si energia electrica, pana in 2013 in cazul companiilor si din 2013 in 2015 in cazul populatiei.