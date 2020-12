Sfaturi pentru a curata si a intretine corect tabla magnetica, un excelent instrument de management al timpului

Cum se intretine tabla magnetica?

Importanta tablei magnetice pentru managementul timpului

Tablele magnetice nu vin cu "instructiuni" de utilizare, pentru ca sunt destul de simplu de utilizat, fiind necesare mai mult pentru scris si pentru amplasarea unor accesorii magnetice pe suprafata acestora in vederea accentuarii unei idei sau sub forma unui reminder.Tablele magnetice sunt mult mai eficiente si mai putin "poluante" ca si tablele de culoare verde pe care se scrie cu creta, scrierea pe suprafata lor se face cu markere colorate, insa este important ca proprietarii sa aiba in vedere cateva reguli fundamentale pentru acestea:* se va evita umiditatea si variatiile mari de temperatura in locul montarii, utilizarii sau depozitarii tablei magnetice, care nu trebuie sa intre in contact cu apa sau cu temperaturile prea ridicate sau prea scazute;* se va curata tabla magnetica exclusiv cu substante speciale, evitand stergerea cu prosoape sau lavete imbibate in apa sau cu detergent;* se vor folosi spray-uri special concepute pentru tabla magnetica sau servetele pentru tabla magnetica;* se va proteja tabla magnetica de socuri, scrierea se va realiza foarte usor, fara a folosi obiecte ascutite si fara a rasturna tabla;* se vor folosi numai markere speciale, in niciun caz markere permanente.Tablele magnetice sunt ideale pentru a:* sustine traininguri;* prezenta lucrari, idei, grafice;* preda cursuri in scoli, licee si universitati;* prezenta concepte sau schite in conferinte sau simpozioane;* realiza comunicarea in cadrul organizatiilor, prezenta planuri de afaceri, transmite informatii catre angajati sau colegi;* prezenta planul sau lista de cumparaturi ori lista cu activitatile care trebuie realizate in decursul unei zile de catre fiecare membru al familiei in parte.Tabla magnetica este un accesoriu foarte important pentru managementul timpului pentru ca una din cele mai pretioase resurse de care beneficiaza oamenii este usor de gestionat, iar task-urile sunt usor de prioritizat atat acasa, cat si in cadrul companiei cu ajutorul acestuia.Din cele 24 de ore intr-o zi numai 10-12 sunt la dispozitie pentru a rezolva atat sarcinile la serviciu, cat si pe plan personal. De aceea, pentru a face fata noii realitati si pentru a gestiona mult mai bine timpul, pentru mai mult control si organizare, o tabla magnetica se va dovedi eficienta atat pe plan personal, cat si pe plan profesional.Tabla magnetica este eficienta pentru prioritizarea sarcinilor pentru ca:* ajuta la pastrarea joburilor sau schimbarea lor;* permite avansarea in cariera;* ajuta la construirea unei afaceri;* ajuta la prioritizarea sarcinilor zilnice ale fiecarui participant sau membru al familiei in parte;* ajuta la formarea autodisciplinei;* ajuta la pastrarea punctualitatii.