14 dintre cele 21 de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 au fost inregistrate in Gorj printre detinutii de la penitenciar

Potrivit unui comunicat de presa, cele 14 persoane private de libertate se aflau cazate in aceeasi sectie de detinere indicata in cazurile anterioare, sunt asimptomatice si vor beneficia de tratamentul specific la Penitenciarul-Spital Bucuresti -Jilava."In continuarea comunicarilor referitoare la situatia epidemiologica inregistrata la Penitenciarul Targu Jiu, va informam ca alte 14 persoane private de libertate au fost confirmate pozitiv la testele efectuate pentru depistarea COVID-19. Administratia locului de detinere continua implementarea masurilor de interventie specifice si a recomandarilor Directiei de Sanatate Publica Gorj (monitorizarea medicala a tuturor persoanelor private de libertate, intensificarea triajului epidemiologic al cadrelor, dezinfectarea spatiilor). Reiteram ca situatiile inregistrate sunt permanent prelucrate in randul tuturor persoanelor private de libertate, astfel ca starea de spirit a efectivului custodiat este corespunzatoare. Misiunile specifice locului de detinere se desfasoara fara disfunctionalitati, iar conduita de preventie se mentine", se arata intr-un comunicat de presa al Penitenciarului Targu Jiu.Marti, 8 decembrie, Penitenciarul Targu Jiu a mai raportat patru cazuri de COVID-19 in randul detinutilor si miercuri, 9 decembrie, zece cazuri.