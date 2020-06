A murit in carantina, dupa ce fugise din izolarea la domiciliu

Ziare.

com

Autoritatile precizeaza ca el nu a semnalat ca ar avea probleme de sanatate, simptomatologie pentru COVID-19 sau alte nereguli.Potrivit Prefecturii Bistrita-Nasaud, omul fusese izolat la domiciliu dupa ce a revenit din Germania in 22 mai, iar in 25 mai s-a constatat ca nu a respectat masura, fiind transportat de indata in carantina sub paza."In aceasta dimineata si la pranz, persoana respectiva nu a ridicat masa, astfel ca jandarmii care asigurau paza locatiei de carantinare au incercat sa ia legatura cu aceasta pentru a verifica daca sunt nereguli.Ca urmare a faptului ca nu au reusit sa stabileasca un contact, fortele de ordine au recurs la intrarea fortata in camera acesteia. Barbatul a fost gasit in stare de inconstienta, astfel ca s-a efectuat un apel 112. Echipajele medicale care au intervenit la fata locului au constatat decesul acestuia", arata sursa citata.O echipa formata din politisti de la Investigatii Criminale si Criminalistic a mers acolo pentru a face cercetari pentru stabilirea cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care a avut loc evenimentul.Totodata, va fi efectuata necropsia care va stabili cu exactitate cauza decesului."Mentionam faptul ca barbatul nu a semnalat autoritatilor in niciun moment probleme de sanatate, simptomatologie specifica COVID-19 sau alte probleme. Ultima data cand s-a luat legatura cu aceasta persoana a fost in seara de 2 iunie", precizeaza Prefectura Bistrita-Nasaud.