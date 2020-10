Ambulantele nu mai fac fata cererii. In Bihor, mama unei fetite a asteptat 27 de ore un echipaj: "Mi s-a inchis telefonul in nas"

"Noi am sunat ieri dimineata la 8,21, am mai sunat la 14.30 si ultima data aseara. Deci, dupa 27 ore a venit o ambulanta acasa.Eu sunt in izolare de marti, cea mica de joi. Automat nu aveam voie sa iesim din casa. Prima data mi s-a comunicat ca o sa vina in cursul zilei. Avand in vedere ca copilul are astm, sa vedem ce tratament vom urma.La 14 am sunat iar, mi s-a zis ca sunt oameni care asteapta si de trei zile ambulanta, ceea ce pe mine m-a socat efectiv.Situatia a degenerat, eu am sunat la 112, la serviciul medical, in conditiile in care eram deja nervoasa mi s-a inchis telefonul in nas. Am mai sunat o data, raspunsul a fost halucinant, ca daca nu vreau sa astept, sa imi iau copilul sa il testez cu bani, sa nu astept sa il fac gratis. Asta desi eu am spus ca sunt in izolare.Am sunat apoi la DSP Oradea, mi-a doamna de acolo spus ca nu are cum sa sune ea la ambulanta, mi-a sugerat sa sun la medicul de familie, sa sune el la ambulanta", a declarat mama fetitei, pentru Digi 24 Seful UPU Bihor, Hadrian Borcea a declarat ca numarul cererilor de testare a crescut intr-o saptamana de 10 ori."Saptamana asta au fost peste 230 apeluri doar pentru testare, e clar ca echipajele de urgenta nu pot face fata la testari in acest ritm. Atunci se prioritizeaza. In acest caz era un copil de 8 ani, acasa cu mama, deja plasata in izolare, nu era o problema legata de riscul de a transmite mai departe, starea era cu simptome usoare. Nu e singurul caz care se rezolva dupa 36 de ore", a declarat Borcea.Medicul a declarat ca e o greseala faptul ca femeii i s-a inchis telefonul sau ca a fost trimisa la privat sa faca testul pentru copil.