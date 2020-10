De ce merita sa te muti de la oras la sat daca ai acest gand

Traiul la sat nu inseamna neaparat o fractura in raport cu modul citadin de viata, poti oricand sa te urci in tren sau sa pornesti masina si sa iesi cu prietenii, sa revizitezi orasul studentiei sau sa iti iei o zi sabatica de la ceea ce traiesti pentru a lua la pas mall-urile, parcurile si locurile cu care erai obisnuit.Si daca, dupa ce ai facut o analiza SWOT si ai pus pe hartie avantaje si dezavantaje, satul a iesit fruntas in ordinea prioritatilor tale, iata cateva lucruri de facut inainte de a lasa in urma Bucurestiul, Clujul, Iasiul, Suceava sau oricare alt oras:Primul pas pe care trebuie sa il faci e sa sondezi bine anunturile dein zona aleasa, cel mai probabil zona natala. Normal ca e de preferat sa cumperi o casa locuibila, fie ea si mai modesta, decat sa o iei de la zero, de la temelie. Cu cateva reparatii si consolidari, chiar si o constructie veche se va dovedi o alegere inspirata, in fond "omul chiar sfinteste locul" si nu este cazul ca tocmai tu sa fii o exceptie in acest sens. Incearca sa nu fii izolat de comunitate, aproape de o padure sau de terenuri nelocuite, aceasta pozitionare va spori in mod semnificativ sentimentul de izolare, oricat de iubitor de liniste ai fi.Cel mai indicat e fie sa lucrezi remote, de acasa, independent de locul de livrare a rezultatelor, fie sa consulti din timp ofertele de pe piata muncii si sa iti gasesti un job stabil in zona care, cel mai probabil, va implica naveta. Daca satul in care te vei stabili se afla in apropierea unei metropole, atunci iti va fi destul de simplu, mai greu e cu orasele mici de provincie in care nu exista prea multi investitori si, in concluzie, nici prea multe oportunitati, oricat de dornic ai fi sa-ti demonstrezi competentele intr-un anumit domeniu de activitate.Daca in noua locuinta conditiile nu sunt cele cu care tu esti deja obisnuit, renuntarea la standardele de viata, fie si temporar, iti va crea frustrari si nemultumiri. Asa ca vei avea nevoie de o casa racordata la apa curenta, cu incalzire centrala si izolata foarte bine. Trebuie sa fii constient ca, in lipsa acestor dotari, vei fi nevoit sa mai faci inca o investitie majora, insa important e ca rezultatul sa fie cel dezirabil. Implica-te cat mai mult in amenajare, alege un anumit stil de mobilier si nu face rabat de la acesta, chiar atunci cand e vorba de spatii de tip extensie, precum holurile sau baia.