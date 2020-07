Manastirea Cozia a fost inchisa temporar, dupa ce un calugar a fost diagnosticat cu COVID-19

Accesul publicului in incita manastirii Cozia a fost restrictionat de vineri seara, pentru o perioada de 14 zile, dupa ce un calugar a fost diagnosticat cu COVID-19.Conform voceavalcii.ro, calugarul, a carui stare de sanatate este stabila, a fost internat la un spital din Sibiu. El a aflat ca are COVID-19 in urma unui control medical, fara a fi prezentat simptome specifice bolii.Ceilalti 9 calugari se afla in izolare, in anexele lacasului de cult.Reprezentantii DSP Valcea nu au putut fi contactati pentru a da mai multe detalii legate de ancheta epidemiologica deschisa in acest caz.